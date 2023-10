TAIYO Legal neuerlich IFLR1000-geranked

Die internationale Anwaltskanzlei wurde auch 2023 wieder mit dem begehrten IFLR1000-Award ausgezeichnet

Die wiederholte Berücksichtigung bei diesem Ranking ist uns allen bei TAIYO Legal eine große Ehre Alexander T. Scheuwimmer, Gründer von TAIYO Legal

Die auf die Beratung ostasiatischer Unternehmen spezialisierte Anwaltskanzlei TAIYO Legal wurde auch heuer wieder von der International Financial Law Review 1000 (IFLR1000) ausgezeichnet. IFLR1000 gehört zu Delinian (vormals Euromoney Institutional Investor), einem dynamischen Portfolio von 20 Informationsdienstleistern, die wichtige Brancheninformationen in den Bereichen Finanzdienstleistung, professionelle Dienste und Vermögensverwaltung in über 140 Ländern liefern. Die Auszeichnung gilt international als wichtiges Qualitätssiegel. „ Die wiederholte Berücksichtigung bei diesem Ranking ist uns allen bei TAIYO Legal eine große Ehre “, sagt Alexander T. Scheuwimmer, Gründer von TAIYO Legal, stolz.



