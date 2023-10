Bundesheer trauert um einen Kameraden

Unfall mit Kampfpanzer am Truppenübungsplatz Allentsteig

Wien (OTS) - Bei einem Unfall mit einem Kampfpanzer “Leopard” 2A4 am Truppenübungsplatz Allentsteig ist ein 24-jähriger Unteroffizier aus dem Bezirk Ried im Innkreis tödlich verunglückt und drei weitere Soldaten - ein 23-jähriger Unteroffizier aus Grieskirchen und zwei Grundwehrdiener (19 und 20 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Wels-Land) sind leicht verletzt worden. Sie befinden sich im Krankenhaus.

Verteidigungsminister Klaudia Tanner zeigt sich tief betroffen: “Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Soldaten. Es ist ein trauriger Tag für das Bundesheer. Die Betroffenen erhalten seitens des Bundesheeres jegliche Unterstützung und Betreuung. Der Unfallhergang wird derzeit untersucht. Ich danke allen Einsatzkräften, die eine rasche Rettungskette möglich gemacht haben und die Verletzten unverzüglich versorgen konnten. Ich wünsche den Verletzten rasche Genesung.”

Die Soldaten des Panzerbataillons 14 verbringen die dritte Woche am Truppenübungsplatz in Allentsteig; die Grundwehrdiener sind im Juli eingerückt. Die Untersuchungskommission des örtlich zuständigen Militärkommandos Niederösterreich ist am Weg nach Allentsteig, um die Unfallursache zu untersuchen.

Zuletzt ist am 5. Juli 2012 ein Berufssoldat bei einem Unfall mit einem Schützenpanzer tödlich verunglückt; ebenfalls am Truppenübungsplatz Allentsteig.

Das Panzerbataillon 14:

Das Panzerbataillon 14 ist das einzige Panzerbataillon des Bundesheeres und ist in der Hessen-Kaserne in Wels stationiert. Die Aufgabe eines Panzerbataillons ist es, im Panzergelände im Zusammenwirken mit Panzergrenadieren den Kampf der Infanterie zu unterstützen.

Der Kampfpanzer “Leopard”:

Der Kampfpanzer “Leopard” 2 ist das Hauptwaffensystem der österreichischen Panzertruppe. Im Bundesheer ist er in der Version A4 eingeführt. Als Hauptwaffe verfügt der Panzer über eine 120 Millimeter Kanone. Der Panzer hat vier Mann Besatzung, 55 Tonnen, eine Motorleistung von 1.500 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 72 km/h. Das Bundesheer verfügt über 58 Kampfpanzer “Leopard”.

