AIRPOWER24: Der Landeanflug auf Zeltweg beginnt!

Europas größte Airshow am 06. und 07. September 2024 am Fliegerhorst Hinterstoisser.

Zeltweg (OTS) - Am 06. und 7. September 2024 veranstaltet das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER24. Die AIRPOWER24 wird aus einer militärischen Leistungsschau am Boden, sowie Vorführungen der österreichischen Luftstreitkräfte und internationaler militärischer Kunstflugstaffeln sowie der Flying Bulls und Teilnehmer aus dem Bereich der Zivilluftfahrt, einer statischen Schau ziviler Aussteller aus den Bereichen der Luftfahrtindustrie, Forschung und Lehre sowie einer umfangreichen Rahmenveranstaltung am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum bestehen. Die Teilnahme an der AIRPOWER24 ist für die Besucherinnen und Besucher kostenlos.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Partnern Red Bull und Land Steiermark gerade in wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeiten mit der AIRPOWER24 in der Region auch wieder einen wichtigen Impuls geben werden“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner anlässlich einer Pressekonferenz mit den Partnern der AIRPOWER24 in Zeltweg. "Die Besucherinnen und Besucher der AIRPOWER24 werden sich aus erster Hand einen Eindruck verschaffen können, was unsere Luftstreitkräfte zu leisten im Stande sind. Und was wir auch in den nächsten Jahren an neuen Luftfahrzeugen bekommen werden“, präsentierte Tanner erste Fixpunkte im Programm zur AIRPOWER24. So werden etwa auch ein Displaybeitrag des Transportflugzeugtyps C-390, Flugdemonstrationen möglicher Nachfolger der Saab 105, die aktuell ebenfalls vom Österreichischen Bundesheer im Zuge des Aufbauplanes 2032 beschafft werden, sowie erstmals auch der neue Mehrzweckhubschrauber AW-169 „LION“ in einem Flying Display zu sehen sein.

LH Drexler: „AIRPOWER24 trägt zur Wertschöpfung in der Region bei!“

„Die Steiermark steht mit der AIRPOWER24, Europas größter Flugshow, im Jahr 2024 wieder im internationalen Rampenlicht. Das stärkt die Bekanntheit unseres Bundeslandes und insbesondere des Murtals als Tourismusdestination und trägt unmittelbar auch zur Wertschöpfung in der Region bei. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das nicht zuletzt für den Erhalt vieler Arbeitsplätze entscheidend. Als wichtigen Impulsgeber für die Region wird das Land Steiermark die AIRPOWER24 daher wieder als Partner unterstützen“, erklärt dazu Landeshauptmann Christopher Drexler.

Klubobmann Hannes Schwarz: „Freue mich über den Impuls im nächsten Jahr“

„Die Beherbergungsbetriebe des Murtals sowie weit darüber hinaus waren zum Veranstaltungswochenende der AIRPOWER22 allesamt ausgebucht, alle Gastronomiebetriebe in der Region verzeichneten erhöhte Frequenz und Umsätze – und das schon Wochen zuvor. Und dabei blieb auch die Wertschöpfung in den Bereichen Catering, Gastronomiestände oder auch Bier- und Getränkeausschank zu 100 Prozent in der Region. Ich freue mich daher über diesen Impuls auch im nächsten Jahr“, sagt dazu Klubobmann Hannes Schwarz.

Red Bull: „Wir wollen mit der größten Airshow Europas begeistern“

„Als Red Bull teilen wir die Passion für das Fliegen mit unseren langjährigen Partnern, dem Österreichischen Bundesheer und dem Land Steiermark. Gemeinsam wollen wir die tausenden von Besuchern mit der größten Airshow Europas begeistern und in die faszinierende Welt der Luftfahrt eintauchen lassen. Fliegerisch dürfen wir uns bei der AIRPOWER24 auf einen umfangreichen Beitrag der Flying Bulls und einiger ihrer internationalen Freunde freuen", sagt Alexander Steyrer, Marketingleiter Red Bull Österreich.

Airchief Promberger: Erstmals über 25 Luftfahrzeuge des Bundesheeres in einem Flying Display

Eine echte Premiere wird auch ein Flying Display des Österreichischen Bundesheeres sein, bei dem erstmals über 25 Luftfahrzeuge gleichzeitig in einem Display alle Leistungsspektren der Luftstreitkräfte zeigen werden – und dies eingebunden in einer dramaturgischen Inszenierung und mit speziell dafür komponierter Musik, die von über 100 Musikerinnen und Musikern der österreichischen Militärmusik eingespielt werden wird. „Es sind zudem zur AIRPOWER24 bereits Einladungen an über 30 befreundete, ausländische Luftstreitkräfte zur Teilnahme ergangen. Ich erwarte daher neben den Beiträgen der Flying Bulls und der österreichischen Luftstreitkräfte bei der AIRPOWER24 sowohl beim Static Display als auch für das Flugprogramm spektakuläre und noch nie dagewesene Highlights“, so Brigadier Gerfried Promberger, Airchief der Österreichischen Luftstreitkräfte. Das genaue Programm zur AIRPOWER24 wird im ersten Halbjahr 2024 präsentiert werden.

Neues Verkehrskonzept ist Planungsschwerpunkt

Einen besonderen Stellenwert in der Planung hat das Verkehrskonzept für die AIRPOWER24. „Wir werden im nächsten Jahr mit über 300 Buslinien aus ganz Österreich direkt nach Zeltweg die Kapazität der öffentlichen Anreise deutlich erhöhen, zudem werden wir eine deutliche Entlastung des Bahnhofes Zeltweg durch stärkere Nutzung der Bahnhöfe Judenburg und Knittelfeld mit gleichzeitigem und permanentem Bus-Shuttlebetrieb von beiden Bahnhöfen direkt in das Veranstaltungsgelände erreichen“, präsentiert AIRPOWER24-Projektleiter Brigadier Wolfgang Prieler erste Eckpunkte der aktuellen Planungen zum Verkehrskonzept.



Nachhaltigkeit im Fokus

Die AIRPOWER24 wird durch ein Team von Spezialisten für den Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit unterstützt, welches durch eine eigene Stabstelle „Nachhaltigkeit“ koordiniert und geleitet wird. 2022 gelang eine Einsparung in der CO2-Bilanz von 18 Prozent pro Besucherin bzw. Besucher, 100 Prozent CO2-Kompensation machte die AIRPOWER22 zur klimaneutralen Veranstaltung. „Für 2024 sind weitere Einsparungen in der CO2-Bilanz vor allem durch das neue Verkehrskonzept mit der Erhöhung der öffentlichen Anreise und ein verbessertes Abfallwirtschaftskonzept – neben einer Vielzahl von geplanten Einzelmaßnahmen – geplant“, so Prieler abschließend.

