Goodyear DriverHub als Partner-App im Mercedes-Benz Truck App Portal verfügbar (FOTO)

Hanau, Wien, Volketswil (ots) - Goodyear integriert seine Goodyear DriverHub App in das Mercedes-Benz Truck App Portal. Durch die nahtlose Einbindung in das Portal können Lkw-Fahrer und Flotten mit Mercedes-Benz Trucks jetzt auf zusätzliche Fahrzeugdaten zugreifen. Die neue Partner-App bietet Echtzeitzugriff auf die Reifendaten ihres Fahrzeugs und erschließt ihnen dadurch ein erhöhtes Potenzial an Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Die Zusammenarbeit zwischen Goodyear und Mercedes-Benz Trucks wird auf Telematikdienste ausgedehnt. Das Mercedes-Benz Truck App Portal bietet Apps nach Maß für erweiterten Fahrkomfort und höhere operative Effizienz von Fahrzeugen. Dieser digitale Marktplatz heißt die Smartphone-App Goodyear DriverHub als offizielle Partneranwendung willkommen.

Goodyear DriverHub bietet Lkw-Fahrern und Flottenbetreibern kontinuierlich präzise Reifendaten für die Optimierung ihres Reifenmanagements. Ausgelegt auf die spezifischen Anforderungen von Lkw-Fahrern, versorgt die Anwendung die Fahrer mit Echtzeitdaten aus den Goodyear-Lösungen für das Reifenmanagement. Zu diesen Lösungen gehören Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint und Goodyear DrivePoint.

Durch die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz im Portal eröffnet Goodyear den Fahrern einen zusätzlichen Einblick in den Zustand ihrer Reifen. Sobald Abweichungen von den Voreinstellungen für Reifendruck und -temperatur entdeckt werden, zeigt die App Warnmeldungen und Benachrichtigungen an. Auf Basis präziser Informationen über den betroffenen Reifen und den Dringlichkeitsgrad kann der Fahrer proaktiv gezielte Maßnahmen ergreifen. Ziel dabei ist es, reifenbedingten Fahrzeugausfällen vorzubeugen und dadurch die Transportleistung zu verbessern sowie die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

"Wir freuen uns, dass wir bei der Bereitstellung von Lösungen zur Reifenüberwachung eine Vorreiterrolle übernehmen können, indem wir unsere Smartphone-App Goodyear DriverHub in das Mercedes-Benz Truck App Portal integrieren", sagt Piotr Czyzyk, Managing Director Proactive Solutions and Fleets Europe bei Goodyear. "Wir unterstreichen damit unser hohes Engagement für mehr Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit im Straßentransport. Weil wir die Möglichkeit zum Einblick in die Reifendaten nahtlos in das Mercedes-Benz Truck App Portal integrieren, können Fahrer und Flottenbetreiber wichtige Entscheidungen für den optimierten Flottenbetrieb treffen und dadurch zu erhöhter Nachhaltigkeit beitragen."

Zu den herausragenden Leistungsmerkmalen von Goodyear DriverHub gehört die prädiktive Analyse. Diese Funktion erkennt Druckverlust und unterscheidet dabei zwischen schnellem sowie schleichendem Verlust an Reifendruck und sendet dazu Warnmeldungen an den Fahrer und den Flottenbetreiber.1 Auf Basis dieser proaktiv versandten Nachricht kann der Fahrer sofort angemessene Maßnahmen ergreifen und sich mit dem Disponenten über das weitere Vorgehen abstimmen. Die gleiche Information kann per Smartphone-App in Echtzeit an den Flottenbetreiber übermittelt werden. Dabei ist es stets das Ziel, die Wahrscheinlichkeit reifenbedingter Fahrzeugausfälle zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

"Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Goodyear zur Bereitstellung der Goodyear DriverHub App im Mercedes-Benz Truck App Portal. Durch die Kombination marktführender Technologie und Innovation revolutionieren wir gemeinsam die Erfahrung, die der Lkw-Fahrer bei seinen Einsätzen erlebt, immer mit dem Ziel, die Sicherheit und Effizienz für alle zu erhöhen. App für App demonstrieren wir unser hohes Engagement für die Revolutionierung der gesamten Truck-Branche", sagt Antonio Argentieri, Connectivity Product Manager, Mercedes-Benz Trucks UK.

Die Integration der Smartphone-App Goodyear DriverHub in das Mercedes-Benz Truck App Portal ist ein transformativer Schritt hin zu intelligenteren, stärker vernetzten Flotten. Dadurch können Fahrer von Mercedes-Benz Trucks wertvolle Informationen in Echtzeit über ihre Reifen für das proaktive Management des Reifenzustands nutzen. Sie erhöhen die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Flotte und leben die Prinzipien der Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen über das Mercedes-Benz Truck App Portal unter: https://www.mercedes-benz-trucks.com/deDE/owner/availability/truck-app-portal.html

Nur bei Goodyear TPMS verfügbar

