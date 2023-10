SPÖ-Breiteneder: „Nehammer soll das ungeschnittene Skandal-Video herausgeben!“

ÖVP-Kanzler seit Tagen im Selbstmitleid statt seine niederträchtigen Aussagen gegenüber Frauen und armutsbetroffenen Kindern zurückzunehmen

Wien (OTS/SK) - Da ÖVP-Kanzler Nehammer seit seiner Diskussion mit Vertreter*innen verschiedener Organisationen zum Thema Armut am vergangenen Freitag unablässig in Selbstmitleid badet, weil sein Skandal-Video angeblich „manipulativ zusammengeschnitten“ sei, möchte ihm SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder aus der Misere helfen: „Herr Nehammer, wenn Sie behaupten, dass Ihr Skandal-Video ‚manipulativ zusammengeschnitten‘ ist, dann geben Sie einfach das ungeschnittene Video heraus!“ Im Internet kursiert sowohl ein kurzer Ausschnitt als auch ein rund sechs Minuten langer Ausschnitt von Nehammers grauslicher Rede vor ÖVP-Funktionären – laut Nehammer angeblich alles manipuliert. „Nehammer hat in seinem Video Teilzeit arbeitende Frauen diffamiert und wollte armutsbetroffene Kinder mit Fast Food abspeisen. Statt sich die eigene Abgehobenheit und den unerträglichen Zynismus in seinem Skandal-Video einzugestehen – und die Diskussionsrunde mit Menschen, die tagtäglich mit armutsbetroffenen Menschen arbeiten, wäre die beste Gelegenheit dafür gewesen –, stellt sich Nehammer als Opfer von Manipulation hin und suhlt sich seit Tagen in Selbstmitleid“, so Breiteneder am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Schluss mit Selbstmitleid und Ablenkungsmanövern – her mit dem ganzen Skandal-Video! Schieben Sie die Schuld an Ihren niederträchtigen Aussagen niemand anderem in die Schuhe – das waren schon ganz allein Sie selbst“, so die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin. **** (Schluss) bj/ls

