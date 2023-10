Für die „Soko Donau“ steht in ORF 1 „Mein Essen mit Erik“ auf dem Menüplan

„Der Mann, der vom Himmel fiel“ am 17. Oktober außerdem im Visier der „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Romantisches Date für Lilian Klebow – doch der Schein trügt, denn um einem vermeintlichen Mörder ein Geständnis zu entlocken, greift die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 17. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu ungewöhnlichen Mitteln. „Mein Essen mit Erik“ wird dabei zu einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel mit einem alten Bekannten, das immer mehr außer Kontrolle gerät. Anschließend gibt „Der Mann, der vom Himmel fiel“ und erst kurz zuvor aus der Haft entlassen wurde, der „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr in einem Dacapo so manches Rätsel auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Mein Essen mit Erik“ (Dienstag, 17. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u.a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Philip Leonhard Kelz und Wolfgang Häntsch in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Ein gefährlicher Auftrag für Penny (Lilian Klebow): Bei einem romantischen Rendezvous beim Heurigen soll sie einem vermeintlichen Mörder – Erik Maurer (Philip Leonhard Kelz), der bereits aus einem früheren Fall bekannt ist – ein Geständnis entlocken. Das Date entwickelt sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel. Die große Frage dabei:

Wer weiß was? Die Situation spitzt sich zu, als die beiden zu ihm nach Hause fahren – und plötzlich geraten die Dinge außer Kontrolle.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Der Mann, der vom Himmel fiel“ (Dienstag, 17. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L’Arronge und Heinz Marecek sowie Nikolaus Paryla und Peter Mitterrutzner in Episodenrollen; Regie: Rainer Hackstock

Hannes (Heinz Marecek) und Gräfin Schönberg (Andrea L’Arronge) sind gerade auf dem Weg zu Hannes’ neuem Arbeitsplatz. Er soll Bruder Emmerich (Peter Mitterrutzner), den Einsiedler der Stadt Kitzbühel, auf dessen Hütte vertreten und sich um seine Gäste kümmern. Davor aber fällt Hannes und der Gräfin ein toter Mann direkt und wie vom Himmel herab vor die Füße. Das „Soko“-Team rückt an und identifiziert den Toten als Peter Schaller. Sein fragiler Vater Johann (Nikolaus Paryla) kann sich dessen Tod nicht erklären, doch Peter wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er als Busfahrer betrunken einen Unfall verursacht hat. Dabei kamen mehrere Kinder ums Leben.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die Folge „Mein Essen mit Erik“ sowie die komplette 17. Staffel von „Soko Donau“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

