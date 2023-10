Ulli Ehrlich von Sportalm Ges.m.b.H., M. Maurer Ges.m.b.H. und Rukapol Sicherheitsschuhe GmbH für außergewöhnliche Leistungen geehrt

WKÖ-Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie kürt "Unternehmerin des Jahres 2023" und zwei "Unternehmen des Jahres

Wien (OTS) - Im Rahmen der heurigen Jahrestagung des Fachverbandes der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie (TBSL) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Hall in Tirol wurden die „Unternehmerin des Jahres 2023“ sowie zwei „Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet: „Unternehmerin des Jahres“ wurde Ulli Ehrlich, geschäftsführende Gesellschafterin der Sportalm Gesellschaft m.b.H. aus Kitzbühel. Die M. Maurer Ges.m.b.H. aus Wien und die Rukapol Sicherheitsschuhe GmbH aus Niederösterreich sind die „Unternehmen des Jahres 2023“ der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie. „Die Auszeichnung der rot-weiß-roten Industriebetriebe ist Ausdruck der Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen. Mit diesen Leistungen, mit ihren Innovationen und den Arbeitsplätzen, die sie schaffen und sichern, bilden die österreichischen Produktionsbetriebe die Basis für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung“, betont Manfred Kern, Obmann des WKÖ-Fachverbandes der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie.

Branchensprecher Kern ist „stolz, mit Ulli Ehrlich eine Unternehmerpersönlichkeit mit Engagement, Talent, Mut und Entscheidungsfreude auszeichnen zu dürfen. Ihr ist es gelungen, das für Skibekleidung und Trachtenmode bekannte österreichische Familienunternehmen Sportalm um eine international gefragte Modelinie zu erweitern. Dies ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum des Unternehmens im hart umkämpften internationalen Modemarkt“.

„Die M. Maurer Ges.m.b.H. ist ein seit 160 Jahren bestehender Posamentierbetrieb im 7. Wiener Gemeindebezirk, der letzte seiner Art in Österreich. Seine Posamente, insbesondere Zierbänder, Webborten, Fransen, Kordeln und Quasten, sind im In- und Ausland bei Theater, Film, Museen und Designer:innen begehrt und zieren Uniformen von Polizei, Heer und Feuerwehr. Sie werden auf Bestellung nach alter k. u. k. Art unter Einsatz modernster Digitaltechnik hergestellt“, so Fachverbandsobmann Kern.

„Weiters haben wir die seit 70 Jahren bestehende Rukapol Sicherheitsschuhe GmbH vor den Vorhang geholt. Mit besonderer Innovationskraft vor allem in den Bereichen Hitze, Kälte, Stahlbau und Forstwirtschaft hat sich das Unternehmen zu einer Marke für persönliche Schutzausrüstung entwickelt, die mit der neuen Generation von Kampfstiefeln sogar das österreichische Bundesheer überzeugt hat“, weiß Manfred Kern.

Fotos zu den ausgezeichneten Unternehmen sind abrufbar unter: https://www.flickr.com/photos/wirtschaftskammer/albums/72177720311951790

Der Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie ist eine bundesweite Fachorganisation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er ist die gesetzliche Interessenvertretung und versteht sich als Servicestelle, Lobbyingplattform (in Österreich, auf EU-Ebene und international) und Informationsnetzwerk für rund 350 vorwiegend klein- und mittelständische Unternehmen der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie in Österreich. (PWK355/JHR)

