Ausstellungsankündigung: HERBERT BRANDL – THINK BIG ab 20. Oktober in der Künstlerhaus Factory

Wien (OTS) - Im Rahmen der neuen Ausstellung HERBERT BRANDL – THINK BIG Aus der Sammlung Thomas Angermair (ab 20.10.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zur Besichtigung der Ausstellung ein. Anmeldung und Angabe eines Wunschdatums für die Besichtigung unter gamrot@kuenstlerhaus.at ist erforderlich.

Das Werk erscheint subjektiv, unbekümmert und lebensbejahend, der malerische Prozess in seiner kraftvollen Geste unmittelbar spürbar: Herbert Brandl hat in den vergangenen vier Jahrzehnten ein künstlerisches OEuvre von internationaler Dimension geschaffen, das sowohl in Figuration wie auch in Abstraktion einen bedeutenden Beitrag zur Malerei in der Gegenwart leistet. In den atmosphärischen Farbräumen sind häufig Anklänge an Landschaften und Naturräume zu entdecken, die Oberflächen erzeugen flirrende Licht- und Naturstimmungen. Die Ausstellung HERBERT BRANDL – THINK BIG vereint Hauptwerke von Brandls Berg- und Landschaftsmalerei mit einer Reihe von außergewöhnlichen Bronzeskulpturen, die als dreidimensionale Malereien begriffen werden können und häufig Tiere wie Katzen oder Hyänen darstellen.

