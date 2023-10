NÖ Junggärtner holen Staatsmeister-Titel im Teambewerb

LR Teschl-Hofmeister: Gartenbauschule Langenlois stellt Österreichs beste Gartenbau-Talente

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der Staatsmeisterschaft der Junggärtnerinnen und Junggärtner in Bezau, Vorarlberg, holte das Fachschul-Team der Gartenbauschule Langenlois bereits zum neunten Mal den Staatsmeister-Titel. Für das Team der Berufsschule Langenlois gab es Bronze. Auch in der Einzelwertung zeigte die NÖ-Gartenbauschule mit Silber und Bronze eine starke Leistung. „Dank der engagierten Bildungsarbeit an der Gartenbauschule Langenlois befinden sich Niederösterreichs Junggärtnerinnen und Junggärtner im Höhenflug. Mit fachlichem Know-how und absoluter Nervenstärke holten die Langenloiser Absolventinnen und Absolventen bereits zum neunten Mal den Staatsmeister-Titel im Teambewerb“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und gratuliert den Junggärtnerinnen und Junggärtnern zu den großartigen Platzierungen. Teschl-Hofmeister weiter: „Ein großes Dankeschön gilt dem gesamten Schulteam, denn es ist ein ganz besonderes Meisterstück, über neun Jahre hinweg an der Spitze des österreichischen Gartenbaus zu stehen.“ Die Landesrätin abschließend: „Für den europäischen Berufswettbewerb, der nächstes Jahr in Ochsenfurt, Deutschland, stattfindet, drücke ich den Staatsmeistern der NÖ Gartenbauschule die Daumen.“

„Es ist nicht leicht, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, daher bin ich besonders stolz auf die souveräne Leistung der Absolventinnen und Absolventen. Schließlich gilt es, beim Wettbewerb Nervenstärke zu zeigen und die handwerklichen Fähigkeiten sowie das Know-how punktgenau umzusetzen. Dass dies wieder optimal gelungen ist, gibt Motivation für die Zukunft“, freut sich Direktor Franz Fuger, der ergänzt: „Besonderer Dank gilt dem Betreuer Helmut Jäger sowie den Lehrbetrieben, welche bei den Lehrlingen einen wesentlichen Beitrag zu den Erfolgen leisten.“

Elf Teams der Gartenbau-Berufsschulen und Fachschulen aus Österreich sowie aus Südtirol traten mit insgesamt 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im fachlichen Wettstreit gegeneinander an. Das Fachschul-Team der Gartenbauschule Langenlois, bestehend aus Johanna Berger, Sarah Stiftner und Mathias Luckner, krönte sich mit einer beeindruckenden Leistung zum regierenden Staatsmeister. Platz zwei belegte das Team der Berufsschule Steiermark, dicht gefolgt vom Team der Berufsschule Langenlois mit Lena Zinsenbauer, Paul Fahrnberger und Gabriel Gimpl auf dem dritten Platz.

In der Einzelwertung ging der Sieg an die Steiermark. Aber schon auf Platz zwei rangiert mit Paul Fahrnberger abermals ein Absolvent der Gartenbauschule Langenlois. Auch die Drittplatzierte Sarah Stiftner und der Viertplatzierte Mathias Luckner kommen aus der Langenloiser Kaderschmiede. Beim Einzelbewerb waren gärtnerische Fähigkeiten sowie Fachwissen gefragt. Die praktische Gartengestaltung und Floristik stand dann beim Teambewerb auf dem Programm.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse