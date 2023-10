AVISO PK: Wettbewerbsfähige Strompreise, Netze der Zukunft: Machen wir Österreichs Energieversorgung zukunftsfit!

Wien (OTS) - Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik lädt zur Pressekonferenz anlässlich der OVE-Energietechnik-Tagung in Klagenfurt: 18. Oktober 2023, 10.00 Uhr, Lakeside B11 in Klagenfurt und online.

Der österreichischen Energieinfrastruktur stehen in den kommenden Jahren umfassende Anpassungen bevor. Denn eines steht fest: Ohne kapazitätsstarke Netze wird die Energiewende nicht gelingen. Mit dem Österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) steht erstmals eine sektorübergreifende Analyse zur Verfügung, bis Ende des Jahres soll die finale Fassung vorliegen. Gleichzeitig üben die dynamischen Entwicklungen am Energiemarkt sowie wettbewerbsverzerrende politische Eingriffe in anderen Staaten Druck auf den Wirtschaftsstandort aus und bedrohen die heimische Wertschöpfung.

Welche Rahmenbedingungen braucht es für einen beschleunigten Netzausbau? Was sind die aktuellen Schlüsselprojekte der österreichischen Netzbetreiber und Energieversorger? Welche Maßnahmen sind darüber hinaus notwendig, um den Standort und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der Pressekonferenz.

Ihre Gesprächspartner:

Kari Kapsch , OVE-Präsident

, OVE-Präsident Gerhard Christiner , APG-Vorstand und OVE-Vizepräsident

, APG-Vorstand und OVE-Vizepräsident Reinhard Draxler, Kelag-Vorstand

Datum: 18.10.2023, 10:00 Uhr

Ort: Lakeside Science & Technology Park, Lakeside B11

9020 Klagenfurt, Österreich

