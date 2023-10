Autentic und Terra Mater Studios kündigen neuen FAST Kanal Terra Mater WILD an

Factual-Spezialist Autentic und Filmproduktionsfirma Terra Mater Studios haben den Launch von "Terra Mater WILD", einem gemeinsamen FAST- Kanal für Natur- und Wildlife-Dokumentationen, angekündigt.

“Terra Mater WILD” lässt die Zuschauer*innen die Natur und die Tierwelt durch fesselnde Geschichten und atemberaubende Aufnahmen erleben. Der Kanal besteht aus herausragenden und preisgekrönten Wildlife- Produktionen von Terra Mater Studios sowie ausgewählten Dokumentationen von Drittanbietern.

Ab dem 15. November wird “Terra Mater WILD” in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Samsung TV Plus verfügbar sein. Die Verbreitung wird anschließend sukzessive auf weitere Plattformen ausgeweitet.

Nach dem Start von fünf internationalen sowie deutschsprachigen FAST-Kanälen innerhalb des letzten Jahres, darunter "Autentic History" und "Autentic Travel", ist "Terra Mater WILD" der sechste Kanal im Portfolio von Autentic's hochwertigen Doku-FAST-Kanälen.

Der gemeinsame Channel baut auf der erfolgreichen Partnerschaft von Terra Mater Studios, einer Tochtergesellschaft von Red Bull, und Autentic, einem Joint Venture von Patrick Hörl und Jan Mojto's Beta Film, auf. Seit Anfang dieses Jahres vertritt Autentic Distribution das Portfolio von Terra Mater Studios, das unter anderem Wildlife-Dokumentationen wie SCOTLAND – THE NEW WILD (3 × 50') und RAPTORS (2 × 50') umfasst.

Patrick Hörl, Geschäftsführer von Autentic:

"Terra Mater Studios' herausragenden Wildlife Produktionen in Verbindung mit Autentics langjähriger Erfahrung im Channel-Business sind wirklich eine perfekte Kombination. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen und das Publikum mit Naturdokumentationen zu begeistern, die nicht nur informativ sind, sondern auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Walter Köhler, CEO & Gründer von Terra Mater Studios:

"Der Aufstieg von FAST ist nun schon seit einigen Jahren zu beobachten, und der Wunsch nach Naturfilmen auf dieser Plattform ist immens. Mit Terra Maters umfangreichem Portfolio von mehr als 300 Stunden international ausgezeichneten Natur- und Wildlifeprogrammen und Autentics Expertise im Aufbau von Kanälen war es für uns nur naheliegend beim Start unseres gemeinsamen FAST-Kanals, Terra Mater WILD, zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr gespannt darauf, bald unser Debüt auf Samsung TV Plus, einem Premium-Anbieter, zu geben und freuen uns unsere Partnerschaft in Zukunft auszubauen".

Über Terra Mater Studios

Terra Mater Studios (TMS) zählen zu den weltweit erfolgreichsten Produzenten im Bereich Naturfilm. Die Produktionsfirma, mit Sitz in Wien, ist für ihre hochwertigen Filme in den Kerngenres Nature, Science und History bekannt. Seit ihrer Gründung im Jahre 2011 hat TMS ein umfangreiches Portfolio geschaffen. Es umfasst mehr als 180 Stunden und wurde mit rund 250 internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter Wildscreens Golden Panda, Jackson Hole Wildlife Film Festivals Grand Teton und New York Festivals' Grand Award. Neben den vielprämierten Bluechip-Dokumentationen, veröffentlichen TMS auch Factual Entertainment Serien, Feature Docs, Fiction Serien und betreiben einen eigenen YouTube-Kanal.



Über Autentic GmbH

Das Münchner Unternehmen Autentic wurde 2008 als Joint Venture zwischen Patrick Hörl und Jan Mojtos Beta Film gegründet. Autentic fokussiert sich auf hochwertige Dokumentationen und Doku-Serien für den deutschen und internationalen Markt. Die Firma deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette in diesem Genre ab, von der Entwicklung, über die Produktion und den klassischen Vertrieb bis zur Veranstaltung eigener Sender und VOD-Angebote.



Über Samsung TV Plus

Samsung TV Plus ist kostenloses Fernsehen, ohne Abonnement, ohne Anmeldung, ohne zusätzliches Gerät und ohne Kreditkarte. Es ist auf allen Samsung Smart TVs der Jahre 2016- 2022 vorinstalliert und kann in ausgewählten Ländern über Google Play und den Galaxy Store auf Samsung Galaxy Smartphones und Tablets heruntergeladen werden. Samsung TV Plus liefert sofort eine ständig wachsende Anzahl von Kanälen aus verschiedenen Genres, darunter Nachrichten, Sport und Unterhaltung, sowie eine Video-on-Demand-Bibliothek mit Ihren Lieblingsfilmen und beliebten Sendungen. Der kostenlose, werbefinanzierte Videodienst ist in Großbritannien und 15 weiteren europäischen Ländern verfügbar, alles, was Sie brauchen, ist eine Internetverbindung. Die neuesten Informationen zu Samsung TV Plus finden Sie unter www.samsung.com/tvplus.

