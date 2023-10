„Hungry for more“: WienTourismus und Sternekoch Lukas Mraz servieren den zweiten Gang

Wien (OTS) - 16.10.2023 – Mit „Hungry for more“ präsentiert der WienTourismus Wiener Küche provokant, authentisch und ungeschönt auf YouTube – einmal mehr mit Sternekoch Lukas Mraz, der in der neuen Episode „Beyond Schnitzel“ Gebackenes, Unerwartetes und Facettenreiches aus der Wiener Küche zeigt.

In der zweiten Episode von „Hungry for more“ bewegt sich der international renommierte Küchenchef und Host des Formats, Lukas Mraz, auf den Spuren des wohl bekanntesten Gerichts der Wiener Küche: dem Wiener Schnitzel. Seine kulinarische Erkundungstour führt ihn in Begleitung der Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan vom Hühnerparadies in Rudolfsheim-Fünfhaus bis zum traditionellen Gasthaus am Alsergrund – Gasthaus-Champagner, wie Mraz zum Pfiff Bier sagt, inklusive. Schnell wird den Zuseher:innen klar, dass die facettenreiche Gastronomie der Stadt weit mehr zu bieten hat als den Küchenklassiker, der wie kein anderes Gericht Sinnbild für die Kulinarik der ganzen Republik ist. Ob Wiener Spitzengastronomie – aktuell sind zehn Wiener Betriebe mit den begehrten Guide Michelin Sternen ausgezeichnet – oder Wiener Würstelstand, die Wiener Küche steht für kulinarische Vielfalt, innerhalb wie außerhalb von Ring und Gürtel.

Tourismusdirektor Norbert Kettner

„Mit ,Hungry for more‘ präsentieren wir Wien als kosmopolitische Stadt mit multikulturellem Einfluss, während wir gleichzeitig Wiener Originale in Szene setzen – sei es in Form von Gerichten oder Persönlichkeiten. Regionalität und Internationalität stellen in Wiens kulinarischer Identität keinen Gegensatz dar, ihr Zusammenspiel ist ein Wettbewerbsvorteil der weltweit einzigen Stadt, die Namensgeberin eines eigenständigen Speisen-Stils ist. Wir vermitteln urbane Esskultur durch den Blick der Locals auf ihre Stadt. Unseren Gästen ermöglichen wir damit ungeahnte authentische Erlebnisse, während wir Wiens Visitor Economy auf breiter Basis positionieren.“

Sternekoch Lukas Mraz

„Wien ist eine der aufregendsten kulinarischen Destinationen der Welt. Ob Sternerestaurant oder Würstelstand, die Stadt vereint traditionelle und internationale Einflüsse in einer vielfältigen Küche, die in jeder Preisklasse Qualität bietet. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der internationalen Food-Szene und so auch nur in Wien zu finden. Mit ,Hungry for more‘ enthüllen wir Wiens kulinarische Schätze, zeigen sie aus der Perspektive echter Wiener:innen und geben so spannende Einblicke in die facettenreiche Gastronomie der Stadt.“

Wiener Weltausstellung mit zwei Sternen

Anlässlich „150 Jahre Wiener Weltausstellung“ lässt der WienTourismus die Geburtsstunde des modernen Städtetourismus Revue passieren, in der eine Vielzahl an Hotels, Kaffeehaus-Institutionen und Museen eröffnet wurden. Mit zahlreichen Sonderausstellungen, spektakulären Neueröffnungen und lange erwarteten Wiedereröffnungen setzt er damit Wien als innovative, zukunftsgerichtete und zeitgenössische Metropole in Szene. Auf kulinarische Art wird das Jubiläum noch bis Ende November vom Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Steirereck interpretiert: Mit kleinen Happen und süßen Petits Fours blickt die Sterneküche auf die Wiener Weltausstellung 1873 zurück.

Über Lukas Mraz

Lukas Mraz – dessen Urgroßvater bereits ein Wiener Kaffeehaus und Großvater ein Wiener Beisl betrieb – kocht an der Seite seines Vaters im „Mraz und Sohn“ in Wien Brigittenau. Das Wiener Traditionsunternehmen mit zwei (von drei möglichen) Michelin-Sternen wird bereits in dritter Generation geführt. Bis Ende Oktober frittieren der WienTourismus und Lukas Mraz im Zuge der aktuellen TikTok-Challenge „Will it Schnitzel“ Wiener Originale – und was sich die Community sonst so wünscht.

Über Elif Oskan

Elif Oskan ist nicht nur leidenschaftliche Köchin und Patissière, sie zählt vor allem zu den bekanntesten Exponentinnen der Schweizer Gastroszene. Mit ihrem türkisch-avantgardistischen Restaurant Gül in Zürich zeigt sie, dass anatolische Gerichte viel mehr sind als Fleischscheiben vom Drehspieß. Dafür setzt die Spitzenköchin auf ihre südostanatolischen Wurzeln und lässt diese kulinarisch weiterwachsen.

Links

Hungry for more – Beyond Schnitzel auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tchFlMVRb1s

Wiener Weltausstellung auf kulinarische Art: www.wien.info/de/sightseeing/vision/weltausstellung-steirereck-467354

TikTok-Challenge „Will it Schnitzel“: www.tiktok.com/@vienna.info

Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

Tel. +43 1 211 14 – 111

walter.strasser @ wien.info



Marie-Therese Tropsch

Tel. +43 1 211 14 – 117

marie-therese.tropsch @ wien.info