Betriebsübergaben im Tourismus zum Hineinhören

Prodinger-Podcastserie hilft bei Planung einer strukturierten Übergabe

Wien (OTS) - Familienbetriebe in der Hotellerie wurden meist über Jahrzehnte in harter Arbeit aufgebaut. Kommt es zur Weitergabe des Unternehmens, steht viel auf dem Spiel. Im Prodinger-Podcast Smart Hotel Key für erfolgreiches Hotelmanagement kann ein strukturiertes Vorgehen für Betriebsübergaben jetzt nachgehört werden.

Im heimischen Tourismus plant fast die Hälfte der Hotelbetriebe eine Übergabe in den nächsten 10 Jahren. Dabei stehen viele Übergaben von der dritten auf die vierte Generation an. Da all diese Vorhaben durch Teuerung und Zinsanstieg derzeit nicht einfach umzusetzen sind, hilft die Podcast-Serie einen passenden Einstieg zu finden.

In drei Folgen (plus Zusatzfolge mit FAQs) erfahren Betriebsübergeber und -übernehmer alles über ein umsichtig geplantes strategisches Vorgehen. Hörerinnen und Hörer erhalten einen genauen Fahrplan mit allen notwendigen Schritten und konkreten Zeitpunkten. Emotionale Bedenken und Vorbehalte werden von Fachleuten offen besprochen. Zur Überwindung solcher Schwierigkeiten geben die Experten konkrete Hilfestellungen, denn eine Nachfolgeplanung als wichtige Lebensentscheidung sollte keinesfalls von Emotionen getrieben werden.

Die Audiodatei erklärt und beleuchtet die Zusammenhänge der von Prodinger entwickelten „Betriebsübergabepyramide" und berichtet über alles Wissenswerte rund um eine interne oder externe Übergabe. Die meisten Übergeber denken zunächst naturgemäß an eine Übergabe innerhalb der Familie (interne Weitergabe), doch werden im Podcast auch externe Übergaben wie Verpachtungen oder der Einsatz eines Fremdmanagers (Gastgeber, Direktor, Geschäftsführer) ausführlich angesprochen und diskutiert.

" In unserer Beratungsgruppe haben wir schon mehr als 100 Betriebsübergaben erfolgreich durchgeführt und begleitet. Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere praxisrelevanten Beispiele in dieser Podcast-Serie zu veröffentlichen. Theoretische Leitfäden wurden ja schon genügend produziert “, begründen die Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung, Thomas Reisenzahn und Marco Riederer, ihr frisches Engagement.

