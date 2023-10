Tag der Toten – mal ganz farbenfroh feiern

Im Weltmuseum Wien und andernorts können ab sofort Magie und Fröhlichkeit des Día de Muertos erlebt werden. Im Zentrum: ein prächtiger Totenaltar und ein stimmungsvolles Totenfest.

Wien (OTS) - Der Día de Muertos (Tag der Toten) ist eines der größten und traditionsreichsten mexikanischen Feste und zelebriert die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten. Rund um Allerheiligen am 1. November finden in ganz Mexiko große Paraden und freudige Feiern statt, um in ausgelassener Stimmung den Verstorbenen zu gedenken und das Leben zu ehren.

Neben Ausstellungen, Workshops, Filmvorführungen und Performances an unterschiedlichen Veranstaltungsorten in Wien, hat das Weltmuseum Wien abermals ein vielfältiges Programm zur Feier des Día de Muertos geplant. Alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, hier die Bräuche des mexikanischen Tages der Toten kennenzulernen und vor allem: mitzufeiern.

Día de Muertos im Weltmuseum Wien

Am 21. Oktober gibt es die Möglichkeit, mit Künstlerin Stephany Rodríguez Cabañas in einem Workshop ab 12 Jahren die bekannten La Catrina-Figuren aus Pappmaché zu gestalten. Kinder- und Familienformate, Tanzworkshops, Spanischsprachige Führungen und mehr begleiten die darauffolgenden Tage bis zum Abend des 31. Oktober, dem Höhepunkt der Festivitäten: Ab 18 Uhr feiert das Museum ein großes Totenfest.

In Kooperation mit dem Mexikanischen Kulturinstitut in Wien ziehen unter der Leitung von Hena Moreno Corzo Teilnehmende der vorangegangenen Tanzworkshops in einer Parade in die Säulenhalle des Weltmuseums Wien und präsentieren anschließend den Totentanz Por el Camino de las Ánimas – der Weg der Seelen. Begleitet wird die Performance von Mojigangas, großen von Stephany Rodríguez Cabañas angefertigte Puppen.

Im Zentrum der Feierlichkeiten im Weltmuseum Wien steht die ebenfalls von Künstlerin Stephany Rodríguez Cabañas gestaltete, farbenfrohe Ofrenda – ein Totenaltar in mexikanischer Tradition – die von 26. Oktober bis 7. November in der Säulenhalle zu sehen ist.

_____

Der Zugang zur Säulenhalle ist für Besucher*innen kostenlos.

Das gesamte Programm zum Día de Muertos von Mitte Oktober bis Anfang November finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungsorte: Österreichisches Lateinamerika-Institut, Mexikanisches Kulturinstitut in Wien, Lichtraum eins by Sonia Siblik, Kunst-VHS.

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24–4021

presse @ khm.at

www.khm.at