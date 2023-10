Stocker: „Populistische Forderungen der Opposition von IHS-Experten abgelehnt“

IHS bestätigt Mittelweg der Bundesregierung aus Eingriffen und Kaufkrafterhaltung

Wien (OTS) - „Die populistischen Forderungen der Opposition werden vom IHS-Experten abgelehnt. Denn wie aus den Ausführungen von Holger Bonin, dem renommierten Direktor des IHS, hervorgeht, war die Strategie der Bundesregierung, in problematische Bereiche wie den Energiesektor einzugreifen, der langfristig richtige Weg für Österreich. Der Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung im Lebensmittelbereich, wie von vielen Populisten in der Opposition häufig gefordert, kann der IHS-Direktor nichts abgewinnen. Die Inflation wäre in einem solchen Fall aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, zu den Ausführungen des IHS-Direktors Holger Bonin in der ORF-Pressestunde.

