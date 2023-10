NEOS: Gratulation an Lisa Aldali zur Wahl als neue Landessprecherin von NEOS Salzburg

Beate Meinl-Reisinger: „Mit Lisa Aldali an der Spitze des neuen Landesteams wird der Neustart gelingen.“

Wien/Salzburg (OTS) - „Ich gratuliere der neuen NEOS-Landessprecherin Lisa Aldali ganz herzlich zu ihrer Wahl und wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg für die neue Aufgabe. Mit Lisa steht eine engagierte Bürgerin und Lehrerin an der Spitze des neuen Landesteams. So wird der Neustart für NEOS Salzburg gelingen. Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche mit den Menschen auf der Straße geführt, um die Sensoren für die Sorgen und Probleme der Salzburgerinnen und Salzburger zu schärfen. Für diese gilt es jetzt eine starke Stimme zu sein“, betont NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger anlässlich der heutigen Landesmitgliederversammlung in Salzburg. „Besonders wichtig ist es mir aber, mich bei Andrea Klambauer zu bedanken, die seit 2021 Landessprecherin und stellvertretende Vorsitzende war. Sie hat als erste NEOS-Landesrätin wichtige Pionierarbeit geleistet“, so Meinl-Reisinger.

