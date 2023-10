World Health Summit in Berlin gestartet

Expert:innen aus aller Welt treffen sich beim wichtigsten Forum zur globalen Gesundheit

Berlin (ots) - Am Sonntagvormittag hat in Berlin der World Health Summit 2023 begonnen, das weltweit führende Treffen für globale Gesundheit. Im Mittelpunkt der dreitägigen Konferenz stehen Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention, digitale Technologien für die weltweite Gesundheitsversorgung, die Schwerpunkte der G7/G20 in der globalen Gesundheit und 75 Jahre WHO. Vom 15. bis 17. Oktober diskutieren international führende Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die wichtigsten Fragen unter dem Motto "A Defining Year for Global Health Action“ (Ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen). Erwartet werden weit über 300 Sprecher:innen aus aller Welt, darunter rund 20 Minister:innen.

Um Interessierten, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme zu ermöglichen, ist das gesamte Programm online live frei verfügbar.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung findet am Abend um 18:00 Uhr statt. Auf der Bühne sind u.a. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Ayoade Alakija, Ärztin aus Nigeria und Sonderbeauftragte der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Jugendbotschafterin des Präsidenten der UNO Klimakonferenz COP27, Omnia El Omrani, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der live zugeschaltet wird, sowie Christina Chilimba, Gründerin einer Jugendorganisation in Malawi. Mit Videobeiträgen nehmen u.a. die Premierministerin von Barbados, sowie der französische und der japanische Gesundheitsminister teil.

Livestream der Eröffnungsveranstaltung: www.worldhealthsummit.org

WHS 2023 Sprecher:innen unter anderem:

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany

Inger Ashing, CEO, Save the Children International

Kevin Ali, CEO, Organon

Christian Drosten, Director, Institute of Virology, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Omnia El Omrani, Youth Envoy to the President, 27th Conference of the Parties of the UNFCCC (COP 27)

Sunao Manabe, Executive Chairperson and CEO, Daiichi Sankyo

Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Der WHS 2023 steht erneut unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.

