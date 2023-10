Babler beim BSA-Bundestag mit einem Plädoyer für Grundrecht auf Bildung

Mailath mit 92 Prozent als BSA-Präsident wiedergewählt

Wien (OTS) - Der 53. Bundestag des Bundes sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA), fand am Samstag, 14.10. im younion-Gebäude in Wien statt. Der amtierende Präsident, Dr. Andreas Mailath-Pokorny, wurde in seinem Amt bestätigt - er wurde mit 92 Prozent der Stimmen wiedergewählt und beginnt somit seine 7. Periode als Präsident des BSA.

Andreas Mailath-Pokorny kritisierte die Tatenlosigkeit der Bundesregierung: „Diese Regierung ist überfällig, abgewählt zu werden. Wir leben in einer Zeit, in der die Feinde der Demokratie an Platz gewinnen. Es geht ihnen darum, Sozialpartnerschaft und Gerechtigkeit zu zerstören. Wo man hinblickt, geben schwache Bürgerliche die Steigbügelhalter der Rechten. Dagegen müssen wir Stellung beziehen, für den Humanismus eintreten, aber auch für die Gerechtigkeit. Gemeinsam müssen wir uns gegen die Rechten organisieren und deren verbitterten Populismus offenlegen, der keine Lösungen für die Menschen bringt. Es verlangt nach unserem sozialdemokratischen Handeln.“, erklärte Mailath anlässlich seiner Wiederwahl als Präsident der Akademikervereinigung der österreichischen Sozialdemokratie.

Einen akklamierten Abschluss fand der BSA-Bundestag mit dem politischen Referat des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andi Babler, der betonte: „Seit 77 Jahren ist der BSA tragende Stütze der Sozialdemokratie. Es muss in der Sozialdemokratie eines wieder gelten, nämlich auf die eigenen Expertisen zurückzugreifen, und das ist dediziert ein Hinweis auf die Ressourcen, die in der sozialdemokratischen Akademikervereinigung vorhanden sind, und die in den nächsten Monaten zum Einsatz kommen. So kann der BSA u.a. dabei helfen, einen solidarischen Rechtsanspruch von Kindern auf Bildung und ein Leben ohne Armut zu formulieren. Die Gemeinsamkeit von Kopf-und Handarbeitern macht die Sozialdemokratie stark“, beschloss Babler den Bundestag, an dem Delegierte aus ganz Österreich teilnahmen.

Rückfragen & Kontakt:

Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen,

Intellektueller und KünstlerInnen

Franziska Führer

Generalsekretärin



fuehrer @ bsa.at

www.bsa.at