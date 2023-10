DDSG Blue Danube auf Rekordkurs: Stadtrat Hanke begrüßte bereits 300.000ste Passagierin

Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen steuert einem neuen Passagierrekord entgegen.

Die Investitionen in das vielfältige Programm der Themenfahrten und attraktive Sonderfahrten machen sich bezahlt. Die DDSG Blue Danube darf sich über eine zunehmende Zahl an Stammgästen freuen, die mehrmals jährlich Glücksmomente an Bord genießen und die Donau neu entdecken. Eine besonders attraktive Möglichkeit in See zu stechen, bietet die Jahreskarte der DDSG Blue Danube Wolfgang Fischer, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube 1/3

Die DDSG Blue Danube ist eine wertvolle Säule im touristischen Angebot Wiens und ein besonderes Freizeitangebot, das sich bei den Wienerinnen und Wienern steigender Beliebtheit erfreut. Immer mehr Einheimische entdecken die schönsten Seiten Wiens vom Fluss aus und genießen einen Kurzurlaub in der Region. Mit der Verbindung von Kultur, Kulinarik und Freizeit schafft die DDSG Blue Danube Erlebnisse, welche die Wienerinnen und Wiener vermehrt ablegen lassen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke 2/3

Die gesamte Crew der DDSG Blue Danube ist stolz darauf, gemeinsam einen Erfolgskurs einzuschlagen und jedes Jahr mehr Passagiere zu begrüßen. Der tägliche Kontakt mit unseren Fahrgästen ist für die gesamte Crew – in der Nautik und Gastronomie sowie an Land – motivierend. Das kontinuierliche Wachstum der Passagierzahlen lässt uns mit Freude auch in Zukunft an 364 Tagen im Jahr volle Kraft voraus geben Wolfgang Hanreich, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube 3/3

Wien (OTS) - Volle Kraft voraus bei der DDSG Blue Danube! Die sieben Schiffe umfassende Flotte verzeichnet heuer eine Rekordauslastung. In einem durchschnittlichen Jahr werden rund 300.000 Passagiere an Bord der Schiffe in Wien und der Wachau sowohl im regulären Linienverkehr als auch bei außergewöhnlichen Themenfahrten sowie im Charterbetrieb begrüßt. Heuer fährt die Flotte mit starkem Rückenwind und schwimmt auf der Erfolgswelle. Bereits am Mittwoch konnten Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und die DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Wolfgang Hanreich mit Ines Paller aus Wien die 300.000ste Passagierin an Bord der MS Blue Danube willkommen heißen. Sie legte mit dem knapp 30 Meter langen Schiff zur beliebten City Cruise ab, um an Bord des Schiffs eine kleine Auszeit vom Alltagsstress und das laue Herbstwetter an Deck zu genießen. Hanke, Fischer und Hanreich überreichten der Jubiläumspassagierin eine Jahreskarte, mit der sie an 364 Tagen im Jahr in Wien und der Wachau den Anker lichten oder auch zu einem Städtetrip in das benachbarte Bratislava (Slowakei) ablegen kann.

DDSG Blue Danube übertrifft Vor-Pandemie-Niveau

Durch das anhaltend schöne Wetter, die hohen Nächtigungszahlen im Wiener Tourismus, zahlreiche Sonder- und Themenfahrten sowie die gute Auslastung im Chartergeschäft mit Firmen- und Weihnachtsfeiern erwartet die DDSG Blue Danube bis Jahresende noch mehr Passagiere als in den Jahren vor Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchstwert an beförderten Fahrgästen wurde im Jahr 2019 mit etwas mehr als 306.000 Passagieren im Linien- und Ausflugsverkehr erreicht.

„Die DDSG Blue Danube ist eine wertvolle Säule im touristischen Angebot Wiens und ein besonderes Freizeitangebot, das sich bei den Wienerinnen und Wienern steigender Beliebtheit erfreut. Immer mehr Einheimische entdecken die schönsten Seiten Wiens vom Fluss aus und genießen einen Kurzurlaub in der Region. Mit der Verbindung von Kultur, Kulinarik und Freizeit schafft die DDSG Blue Danube Erlebnisse, welche die Wienerinnen und Wiener vermehrt ablegen lassen“ , begrüßt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke die erfreuliche Entwicklung.

„Die Investitionen in das vielfältige Programm der Themenfahrten und attraktive Sonderfahrten machen sich bezahlt. Die DDSG Blue Danube darf sich über eine zunehmende Zahl an Stammgästen freuen, die mehrmals jährlich Glücksmomente an Bord genießen und die Donau neu entdecken. Eine besonders attraktive Möglichkeit in See zu stechen, bietet die Jahreskarte der DDSG Blue Danube“ , freut sich DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

„Die gesamte Crew der DDSG Blue Danube ist stolz darauf, gemeinsam einen Erfolgskurs einzuschlagen und jedes Jahr mehr Passagiere zu begrüßen. Der tägliche Kontakt mit unseren Fahrgästen ist für die gesamte Crew – in der Nautik und Gastronomie sowie an Land – motivierend. Das kontinuierliche Wachstum der Passagierzahlen lässt uns mit Freude auch in Zukunft an 364 Tagen im Jahr volle Kraft voraus geben“ , meint DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Die DDSG Blue Danube steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Für die Geschäftsführung zeichnen Wolfgang Hanreich und Wolfgang Fischer verantwortlich. Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at



+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt @ leisure.at



Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://x.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse