Bauernbund: Neuer Obmann Franz Titschenbacher – aus voller Überzeugung für die Bäuerinnen und Bauern

Titschenbacher mit 95,83% der Stimmen zum Obmann des Steirischen Bauernbundes gewählt / Strasser/Totschnig/Süß/: Kämpfer mit Weitblick und Durchhaltevermögen

Wien (OTS) - Nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Hans Seitinger als Obmann des Steirischen Bauernbundes werden die Weichen neu gestellt. Beim Landesbauernrat am Samstag, den 14. Oktober 2023 in Graz wurde Franz Titschenbacher mit 95,83% der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Seitinger und neuen Bauernbund-Obmann gewählt. Bauernbund-Präsident Georg Strasser, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bauernbund-Direktor David Süß gratulieren: „Die Mitglieder des Steirischen Bauernbundes haben Franz Titschenbacher das Vertrauen ausgesprochen. Mit seiner Beharrlichkeit, seinem Durchhaltevermögen und einem stets beherzten Einsatz für die Bäuerinnen und Bauern ist er die richtige Wahl.“

Strasser und Süß betonen die Erfahrung Titschenbachers: „Franz Titschenbacher hat bereits in vielen Funktionen Weitblick bewiesen, nicht zuletzt als Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark. Er kennt die steirische Agrarpolitik und die Anliegen der steirischen Bauernfamilien, für die er aus voller Überzeugung eintritt. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass er sich mit Nachdruck für den nachhaltigen Ausbau erneuerbarer Energieträger sowie die Nutzung regionaler Biomasse, die Stärkung der kleinstrukturierten Landwirtschaft in der Steiermark und einen gangbaren Weg im Umgang mit dem Großraubtier Wolf einsetzen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Franz Titschenbacher in seiner neuen Funktion als Obmann des Steirischen Bauernbundes“, sichern Strasser und Süß ihre volle Unterstützung zu.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig schließt sich den Glückwünschen an: „Rund 10 Jahre lang führt Franz Titschenbacher bereits die steirische Landwirtschaftskammer mit Weitsicht, Bedacht und einer bemerkenswerten Leistungsbilanz. Das eindeutige Wahlergebnis zum steirischen Bauernbund-Obmann ist Resultat und Zeugnis seiner bisherigen verdienstvollen Arbeit. Mit Praxisnähe und fachlicher Kompetenz hat er in den vergangenen Jahren die steirischen Familienbetriebe bestens vertreten. Ich bin überzeugt: Mit ihm als neuen Obmann wird der Steirische Bauernbund auch weiterhin die starke Vertretung für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum sein. Mein größter Dank gilt Hans Seitinger für sein jahrzehntelanges Engagement – ich wünsche ihm gesundheitlich das Beste!“

Der Ennstaler Franz Titschenbacher, der einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchviehhaltung bewirtschaftet, tat sich bereits in jungen Jahren als Funktionär auf verschiedenen Ebenen hervor und wurde mit 29 Jahren Irdning zum jüngsten Bürgermeister der Steiermark gewählt – ein Amt, das er 20 Jahre lang innehatte. Titschenbacher wurde 2012 zum Vizepräsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark gewählt und ist seit 2013 deren Präsident. Zudem war er bereits Obmann-Stellvertreter des Steirischen Bauernbundes und ist seit 2018 Präsident des Österreichischen Biomasseverbandes. Gemeinsam mit seiner Frau Ulrike führt er einen erfolgreichen Urlaub-am-Bauernhof-Betrieb.

