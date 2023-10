22. Bezirk: Stadlauer Straße – Errichtung einer Rad- und Fußwegquerung zwischen Miriam-Makeba-Gasse und Anton Klein-Gasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 17. Oktober 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Stadlauer Straße zwischen der Miriam-Makeba-Gasse und der Anton Klein-Gasse im 22. Bezirk mit der Errichtung einer Rad- und Fußwegquerung.

Details

Um die Radverkehrsanlage in der Anton-Klein-Gasse an den stadteinwärtsführenden Ein-Richtungs-Radweg in der Stadlauer Straße anzubinden und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu erhöhen wird eine Rad- und Fußwegquerung in der Stadtlauer Straße vor Höhe Hausnummern 62 – 64 errichtet. Zudem werden in die bestehende Dreiecksinsel im Kreuzungsbereich Stadlauer Straße/Anton-Klein-Gasse zwei neue Bäume gepflanzt.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird in der Stadlauer Straße ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Der Fuß- und der Radverkehr werden auf Baudauer auf der Seite der geraden Hausnummern über einen provisorischen gemischten Geh- und Radweg geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Stadlauer Straße zwischen Miriam-Makeba-Gasse und Anton Klein-Gasse

Baubeginn: 17. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 27. Oktober 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at