Wiener Sicherheitsfest 2023

Beim “Wiener Sicherheitsfest” am Rathausplatz dreht sich auch dieses Jahr wieder alles um das Thema Sicherheit.

Wien (OTS/RK) - Von 25. bis 26. Oktober bieten die Helfer Wiens die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie. Mit dabei sind die Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, Abteilungen der Stadt Wien sowie zahlreiche befreundete Einrichtungen.

Unterhaltsames Programm mit spektakulären Vorführungen von "Blaulicht & Co"

Ein buntes Rahmenprogramm garantiert hervorragende Stimmung. Bei spektakulären Vorführungen erhalten die Besucher*innen am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, von 9 bis 17 Uhr Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der Einsatzorganisationen. Dabei lernen sie gleichzeitig richtiges Verhalten in Notfällen.

„Beim Wiener Sicherheitsfest präsentieren sich die Einsatzorganisationen, Abteilungen der Stadt Wien und befreundete Einrichtungen, die täglich für die Sicherheit in Wien ihr Bestes geben. Als Wiener Bürgermeister bin ich stolz auf dieses Netzwerk der Sicherheit. Die Investition in die Sicherheit ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt für das Wohl aller Wiener*innen“, betont der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

„Der professionelle Einsatz der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen ist für die Sicherheit in Wien von unschätzbarem Wert. Dafür möchte ich mich als Feuerwehr-Stadtrat bei den vielen Mitarbeiter*innen bedanken“, so Stadtrat KR Peter Hanke.

„Das Wiener Sicherheitsfest bietet den Besucher*innen Einblicke in die Arbeit dieser Organisationen und eine Plattform, sich mit Sicherheitsthemen vertraut zu machen. Denn wer vorbereitet ist, kann sich und anderen helfen!“, erklärt Hanke weiter.

Zu besichtigen gibt es am Rathausplatz topmoderne Einsatzfahrzeuge, den Notarzthubschrauber „C9“ und zahlreiche interessante Ausrüstungsgegenstände. Polizeidiensthunde und Rettungshunde zeigen, für welche Einsätze sie ausgebildet sind. Für musikalische Unterhaltung sorgen am 26. Oktober die Polizeimusik Wien und die Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus den Musicals REBECCA und ELISABETH. Spielstationen und Hüpfburgen bieten Kindern abwechslungsreiche Aktivitäten. Auch die Kulinarik kommt selbstverständlich nicht zu kurz.

Tag der Wiener Schulen am 25. Oktober 2023

Im Rahmen des Wiener Sicherheitsfestes laden die Helfer Wiens bereits am 25. Oktober 2023 zum "Sicherheitstag der Wiener Schulen" ein.



An diesem Tag erwartet die Schüler*innen von 9 bis 14 Uhr ein spannendes Programm rund um das Thema Sicherheit. Spielerisch lernen sie die verschiedenen Aufgabengebiete der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie von Abteilungen der Stadt Wienkennen.



Die Schüler*innen lernen das richtige Verhalten in Notsituationen und erhalten wichtige Infos für das tägliche Leben. Außerdem erforschen sie verschiedene Einsatzfahrzeuge von innen und lernen Ausrüstungsgegenstände kennen. Spektakuläre Vorführungen runden das Programm ab. Sehen, fühlen, verstehen - so soll den Kindern die Angst im Ernstfall genommen werden.

„Die Helfer Wiens“ – Vorbereitet sein. Helfen können!

Gemeinsam mit den Einsatz- und Partnerorganisationen beraten und schulen „Die Helfer Wiens“ über das richtige Verhalten bei kleinen und großen Notfällen im Alltag.

Sie geben Tipps, die das eigene Leben, das persönliche Umfeld, aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die

Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Groß und Klein reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“.

Der Wiener K-Kreis

Getragen wird das “Wiener Sicherheitsfest” von den 41 Organisationen des Wiener K-Kreises. Der K-Kreis ist ein Präventionsnetzwerk in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Das "K" steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz.

2023 zählt der K-Kreis 41 Mitglieder aus Einsatzorganisationen, kommunalen Unternehmen, Abteilungen der Stadt Wien und „befreundeten“ Organisationen und Vereinen. Die Helfer Wiens fungieren im K-Kreis als Drehscheibe für Planung und Organisation von gemeinsamen Präventionsveranstaltungen, Vorführungen, Vorträgen, Netzwerktreffen und Projekten wie „Ich kann Leben retten“. Für die Wiener Bevölkerung garantiert der "K-Kreis" im Ernstfall jederzeit rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe.

Fotos zum Download: https://we.tl/t-hSet8LBv29

Rathausplatz (c) Thomas Peschat: Von 25. bis 26. Oktober bieten die Helfer Wiens die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie.

Spektakuläre Vorführungen © Marlena König: Bei spektakulären Vorführungen erhalten die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der Einsatzorganisationen.

Verhalten im Brandfall © Marlena König: Bei spektakulären Vorführungen erfahren die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes wie sie auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren.

Rettungshunde © Marlena König: Bei der Rettungshunde-Vorführung zeigen die Rettungshunde-Teams beim Wiener Sicherheitsfest, was sie unter schwierigsten Bedingungen leisten und wie sie ausgebildet wurden.

Weitere Informationen:

https://diehelferwiens.wien.gv.at/wiener-sicherheitsfest

Rückfragen & Kontakt:

Die Helfer Wiens

01 522 33 44

diehelferwiens @ wien.gv.at

diehelferwiens.wien.gv.at



Wolfgang Kastel

diehelferwiens @ wien.gv.at

Telefon: 0676 8118 68 150



Dominik Zeidler

diehelferwiens.wien.gv.at

Telefon: 0676 8118 68 145