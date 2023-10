KAINDL feiert Store-Eröffnung in Haag am Hausruck

Leonding (OTS) - Am Mittwoch eröffnete KAINDL seinen ersten Store in Oberösterreich. Zahlreiche Kund:innen und Interessierte besuchten das auf Arbeitsschutzbekleidung und Berufsmode spezialisierte Geschäft (ehemals Wimmesberger Schutz von Kopf bis Fuß GmbH) und feierten mit dem KAINDL-Team die Neueröffnung. " Wir haben vor zwei Jahren Wimmesberger Schutz von Kopf bis Fuß GmbH übernommen und heuer im Sommer zum Mutterunternehmen KAINDL verschmolzen. Das zeigt sich nun optisch an der Fassadengestaltung, kommt aber auch in der Sortimentserweiterung sowie unserem starken Fokus auf Beratung und Kundenorientierung zum Ausdruck “, so Thomas Hopfinger, Geschäftsführer KAINDL Technischer Industriebedarf GmbH anlässlich der Eröffnungsfeier und ergänzt: „ KAINDL versteht sich als kompetenter Partner für alle Unternehmen in der Region – ob im Bereich Arbeitsschutzbekleidung mit unserem Store in Haag oder mit unserem gesamten über 130.000 Artikel umfassenden Sortiment sowie der individuellen Fertigung in Leonding. “ Der KAINDL Store ist direkt an der A8-Autobahnabfahrt Haag am Hausruck gelegen. Industrie- und Gewerbebetriebe aber auch Endkund:innen finden auf rund 300 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment rund um Arbeitsschutzbekleidung und Berufsmode, ergänzende Produkte aus dem KAINDL Sortiment sowie kompetente Fachberatung. Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter: https://bit.ly/3PULUPB

