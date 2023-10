„Heimat Fremde Heimat“: Ethnostress – Wenn Kulturpflege zur Last wird

Am 15. Oktober um 13.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 15. Oktober 2023 um 13.35 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen

Herausforderung Altenpflege

Immer mehr Menschen brauchen Betreuung und Pflege – ohne Pflegekräfte aus dem Ausland wäre diese Herausforderung schon jetzt nicht zu meistern. Im Burgenland braucht bereits ein Drittel der Bevölkerung Altenpflege. Marin Berlakovich hat im Burgenland Menschen besucht, die sich freiwillig dazu entschieden haben, in ein Pflegeheim zu gehen. Und er hat auch mit Menschen gesprochen, die ihre Liebsten zu Hause pflegen und dafür bezahlt werden.

Ethnostress – Wenn Kulturpflege zur Last wird

Von Probe zu Probe hetzen, vom Vortrag noch schnell weiter zu einem Konzert und dann noch zur Diskussionsrunde. Viele junge Menschen aus den österreichischen Volksgruppen kennen diese Situation nur zu gut und hasten von Event zu Event, um ihre bedrohten Minderheitensprachen zu retten. Denn an der jüngeren Generation liegt es oft, die Defizite von Politik und den Vorfahren auszubaden, um die Muttersprache, Identität und Kultur der Volksgruppen am Leben zu erhalten. Aus diesen Anstrengungen heraus kann es aber zum sogenannten „Ethnostress“ kommen. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Die wechselvolle Geschichte der Tracht

Der Herbst ist nicht nur Zeit für Kürbisse, Kastanien und bunte Blätter, sondern auch für das Dirndl und die Lederhose samt Janker. Denn gerade zu Oktoberfestzeiten ist die Tracht besonders angesagt. Und auch wenn das Dirndl und der Janker oft mit Tradition, Landleben und einem konservativen Lebensstil verbunden werden, war und ist die Tracht im ständigen Wandel und von verschiedenen kulturellen Einflüssen geprägt. Schon die Entstehung des heutigen Dirndls lässt sich auf zwei jüdische Schneider und Modemacher zurückführen. Welche Bedeutung hat dieses Stück Stoff heute für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft und für Minderheiten? Samuel Mago hat nachgefragt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at