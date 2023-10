ORF-„Pressestunde“ mit Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien, IHS

Am 15. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Gedämpfte Kaufkraft, hohe Energiepreise und starke Zinssteigerungen stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen nach wie vor eine Herausforderung dar. Wie blickt der neue IHS-Chef Holger Bonin auf das kommende Jahr? Liegt wirtschaftlich betrachtet das Schlimmste hinter uns? Was bedeutet der Krieg in Israel für den ohnehin angespannten Energiesektor? Welche Maßnahmen erwartet er von Finanzminister Magnus Brunner, der am Mittwoch das Budget für 2024 vorstellt? Und: Aktuell laufen die Lohn- und Gehaltverhandlungen bei den Metallern, die als richtungsweisend gelten. Welchen Abschluss hält er für realistisch? Und wie beurteilt der Wirtschaftsforscher die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer zu Sozialpartnerschaft und Teilzeitarbeit im kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichten Video?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Christoph Varga

ORF

