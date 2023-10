Premiere des Wiener Wurstfests + Vienna BBQ Days

Das Festival für alle Wurst & Grillfreunde am 20.- 22. Okt. 2023 im wundervollen Schloss Neugebäude in der Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren im Corona Exil im wunderschönen Reichenau an der Rax kehren das grill und Genussfestival Wien/Vienna BBQ Days nach Wien zurück.

Und damit nicht genug findet die Veranstaltung erstmals in Kombination mit dem Wiener Wurstfest statt.

Beim Wiener Wurstfest kann der Besucher in der eigenen Würstelwelt über 40 Sorten Würste plus Leberkäse von bekannten Marken wie dem Wiener Familienunternehmen RADATZ und der Fleischerei Ringl aber auch von kleinen feinen Manufakturen aus dem Burgenland und Niederösterreich wie der Firma Windisch und Palatin verkosten. Darunter auch Spezialitäten wie die nordafrikanische Merguez oder die südafrikanische Boerewors (aus ö. Produktion).

Zusätzlich bieten 15 ausgezeichnete Foodtrucks viele Grill und Barbecue Spezialitäten vom Burger bis zum Spanferkel an.

Auf der Bühne werden viele Shows zum Thema Grillen, Fleisch und Wurst geboten.

Frau Fleischermeister Ringl zerlegt am Samstag nachmittag live ein halbes Schwein und zeigt wo den die wohlschmeckenden teile alle zu finden sind.

Die Harold Brothers erzeugen gemeinsam auf der Bühne mit Grillweltmeister Patrick Bayer Leberkäse und Käsekrainer.

Am Genussmarkt in den Festsälen des Schlosses wird eine Vielzahl an Saucen, Gewürzen, Spirituosen, Senf, Essig und anderen Delikatessen angeboten.

Dazu finden mehrere internationale Wettbewerbe der Kansas City Barbecue Society der weltgrößten Vereinigung für BBQ und der Steak Cookoff Society statt. Dabei wird der MOSNETERBURGER Champion Austria gekürt und der Steak Champion Austria.

Die Besucher können nicht nur den vielen int. Teams über die Schulter sehen und vieles lernen sondern die Wettbewerbsgerichte können dann in der Würstelwelt gegen Kostenbeitrag verkostet werden.

Vorverkaufstickets und weitere Infos gibt’s auf www.wurstfest.at

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Tageskasse 20,-.

incl. jeweils 18 Euro Konsumationsbons

Kinderkarten incl 8 Euro Bons kosten 8,-VVK/10 Tageskasse.



Ort und Datum

Schloss Neugebäude Otmar-Brix Gasse 1, 1110 Wien

Fr. 20.10.2023 14-20

Sa. 21.10 2023 11-20h

So. 22.10-2023 11-19h

Karten Vorverkauf Jetzt Tickets sichern

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Dobernig

0676 900 3109 alex @ exotica.at