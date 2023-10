Bezirksmuseum 8: Ende der Schau „Häuser der Josefstadt“

Wien (OTS/RK) - Anfang März wurde im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) die sehenswerte Sonder-Ausstellung „Häuser der Josefstadt und ihre Chronik“ eröffnet. 20 Tuschlavierungen des Zeichners Rudolf Schey (1918 – 2006) zeigen mit vielen Details abgebildete Gebäude und Ansichten aus dem 8. Bezirk. Nun endet die Schau: Nur mehr am Sonntag, 15. Oktober, ist von 10.00 bis 12.00 Uhr die Besichtigung der formidablen Werke des einstmals in der Josefstadt lebenden Grafikers möglich. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen: Telefon 403 64 15 (Museumsleitung: Maria Ettl). Auskünfte per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Rudolf Schey war gelernter Fotograf und Werbegraphiker. Wegen der Genauigkeit seiner Zeichnungen wurde der Künstler oft als „Chronist der Josefstadt“ bezeichnet. Viele der dargestellten Objekte im 8. Bezirk gibt es nicht mehr. Umso bedeutender ist die sorgsame Bewahrung von Scheys Arbeiten. Das Museum hat die Sonder-Ausstellung gemeinsam mit dem „Kulturverein Josefstadt“ organisiert. Präsentation im Internet: www.bezirksmuseum.at.

