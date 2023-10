Rebels of Change: Jugendliche übergeben Nachhaltigkeits-Forderungen an Politik

Jugendliche von Südwinds Initiative Rebels of Change präsentierten beim SDG Dialogforum erstmals zehn Forderungen für eine nachhaltige Zukunft. Sie wollen echte Mitbestimmung.

Wien (OTS) - Rund 30 junge Menschen aus ganz Österreich haben am 30. September und 01. Oktober 2023 im Kulturhaus Brotfabrik in Wien ihre Ideen und Wünsche für eine nachhaltige Zukunft diskutiert. Nach einer Auseinandersetzung mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) mit dem Veranstalter Südwind haben sie zehn Forderungen für eine bessere Zukunft für alle aufgestellt.

In Kursen zu Schauspiel, Comiczeichnen, Skulpturenbilden und kreativem Schreiben wurde diese Forderungen an politische Entscheidungsträger:innen bearbeitet. Die Forderungen wurden von den Teilnehmenden dann nicht nur in einem politischen Manifest finalisiert, es wurde auch kritisch gereimt und ein Poetry-Slam-Text erstellt.

Frauenrechte, Klimaschutz und Förderung von Mental Health

Beim SDG Dialogforum, veranstaltet von der Bundesverwaltung, SDG Watch Austria und dem Ban Ki-moon Centre, konnten Vertreter:innen des Rebels of Change Jugendforums ihre Forderungen erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. In einer zwanzigminütigen Präsentation erzählten die UN-Jugenddelegierte Jana Berchtold (24), Paulina Exner (19), Samuel Schmitz (18), Nicola Kaltenböck (19) und Emilia Thomas (16), österreichische Vertreterin bei der Children’s General Assembly, von den Anliegen der jungen Menschen in diesem Land. Anschließend trugen sie ihre Forderungen abwechselnd als Poetry Slam-Text vor – in gekürzter Form. Gefordert wurden unter anderem eine Erneuerung des Bildungssystems, mehr Maßnahmen wie etwa Therapieplätze beim Thema Mental Health, eine wirksame gesetzliche Verankerung des Klimaschutzes, sowie mehr Augenmerk auf Frauenrechte und mehr Offenheit gegenüber verschiedenen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen.

„Die Zeit ist knapp. Österreich darf sich nicht darauf ausruhen, was wir bis jetzt erreicht haben.“, appellierte Jana Berchtold an die Anwesenden Vertreter:innen von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. „Wir Junge sind uns bewusst, was wir zu verlieren aber auch, was wir zu gewinnen haben. Wir spüren die Auswirkungen der Probleme jetzt schon und wissen, was auf uns zukommt, wenn sich nichts ändert. Wir wissen, wir haben keine Wahl und keine Wartezeit mehr. Wir müssen jetzt handeln!“

Jugend gehört auf Augenhöhe an den Verhandlungstisch

Die Rebels of Change-Jugendvertreter:innen haben ihre zehn Forderungen bei der Veranstaltung an Sabine Schneeberger, als Verantwortliche für Nachhaltigkeitskoordination im Bundeskanzleramtes übergeben. Diese sprach für die interministerielle Arbeitsgruppe "Umsetzung der Agenda 2030 für die nachhaltige Entwicklung" als Adressatin der Forderungen. Sie eröffnete ebenfalls die Möglichkeit, die Stimme der Jugend auf Bundesländerebene im Rahmen der Nachhaltigkeitskoordinator:innen-Konferenz zu diskutieren.



„Wir sehen, dass sich etwas tut und Jugendliche mehr Bühne bekommen, aber ihre Forderungen verschwinden oft nur in einer Schublade", verlieh Jana Berchtold dem Anliegen der jungen Menschen zum Abschluss der Präsentation noch einmal Nachdruck. “ Es ist kein Zufall wer zu Wort kommt und wem zugehört wird. Jugendliche müssen einen Platz in Verhandlungen und Gesprächen haben. Ihre Perspektive auf die gegenwärtigen Krisen muss sich in Handlungen und Gesetzen widerspiegeln.“



Oder, um es in den Worten des poetischen Manifests zu sagen, vorgetragen von Emilia Thomas: „Liebe Entscheidungstragende, wir sind junge Fragende, um deren Zukunft es heute und auch morgen noch geht. Es ist wichtig, dass ihr unsere Sorgen versteht. Bis heute wird zu wenig und zu spät umgesetzt. Es ist 2023 und die Zukunft ist jetzt.“

Über Rebels of Change

Rebels of Change ist eine unabhängige Initiative von mehreren Kinder-, Jugend- und entwicklungspolitischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und fördert die politische Teilhabe von jungen Menschen im Sinne der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen. Die Initiative wird von der Menschenrechtsorganisation Südwind koordiniert und gefördert von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Weitere Partner:innen sind die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, sustainLabel, Naturfreunde Internationale, ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, SDG Forum Vorarlberg, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) sowie Welthaus Österreich.



Alle Informationen zu Rebels of Change unter rebels-of-change.org

