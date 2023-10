Rotes Kreuz: Stayin‘ Alive! Am 16.10. ist Weltreanimationstag.

Hand aufs Herz: Schnelle Reaktion steigert Überlebenschancen. Mit der Playlist #JetztErsteHilfe finden Sie den richtigen Takt. Jetzt Team Österreich Lebensretter werden.

Wien (OTS) - „In Österreich erleiden jährlich rund 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Maximal drei Minuten kann das menschliche Gehirn ohne Sauerstoff auskommen – dann beginnt das Absterben von Gehirnzellen mit irreparablen Folgen. Daher gilt: Nach Absetzen des Notrufs sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen – man kann dabei nichts falsch machen, wenn man die einfachen Handgriffe kennt. Nur Nichtstun ist falsch, und die Wiederbelebung durch Ersthelfer:innen ist effizient. Wird in den ersten 3 bis 5 Minuten nach dem Atem-Kreislauf-Stillstand mit der Wiederbelebung begonnen und ein Defibrillator eingesetzt, liegt die Überlebenschance bei 50 bis 70 Prozent“, erklärt Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt beim Österreichischen Roten Kreuz.

Stets im richtigen Takt

Bei der Herzdruckmassage soll mit einer Frequenz von 100-120 Kompressionen pro Minute gedrückt werden. Alle Songs mit einer Taktfrequenz von 100-120 BPM (beats per minute) eignen sich somit optimal. Zum Beispiel Ohrwürmer wie „I Will Survive“ von Gloria Gaynor, „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees, aber auch „Dancing Queen“ von ABBA oder „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd. Gleiches gilt für dutzende weitere Songs von beliebten Künstler:innen. Zu finden in der Playlist #JetztErsteHilfe: Hier klicken

So funktioniert die Herzdruckmassage:

Schreiber: „Leider trauen sich viele Menschen nicht zu, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. Dabei zeigt die Statistik, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Personen aus dem nächsten Umfeld auf Hilfe angewiesen sind. Daher im Notfall sofort den Notruf unter der Nummer 144 verständigen und mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen beginnen!“

Reagiert eine reglose Person nicht mehr, legt man sie auf den Rücken und überprüft, ob eine Atmung vorhanden ist. Dabei gilt: Sehen, Hören, Fühlen. Ist keine normale Atmung feststellbar, ist sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Sie ist entscheidend. Durch Drücken auf den Brustkorb wird Blut wieder in das Gehirn gepumpt. So wird eine Herzdruckmassage durchgeführt:

1. Die Person auf einen festen Untergrund legen. Eine Hand mit dem Handballen auf die Mitte des Brustkorbes des Betroffenen legen.



2. Die zweite Hand darüberlegen und beide Arme durchstrecken. Dann kräftig und schnell mit beiden Händen auf den Brustkorb drücken, bis die betroffene Person Lebenszeichen zeigt (Bewegung oder normale Atmung) oder Hilfe eintrifft. Mehrere Personen sollten sich abwechseln, denn die Kräfte lassen schnell nach.

Wenn in einem Erste-Hilfe-Kurs erlernt, dann können nach jeweils 30 Herdruckmassagen, zwei Mund-zu-Mund-Beatmungen durchgeführt werden.Der Wiederbelebungsrhythmus ist dann wie folgt:

30-mal drücken / 2-mal beatmen / 30-mal drücken / 2-mal beatmen usw.

Wenn ein Defibrillator zur Verfügung steht, soll er von den Ersthelfer:innen zusätzlich zur Herzdruckmassage eingesetzt werden. Dabei ist den Anweisungen des Geräts, welches extra für Laien konzipiert wurde, zu folgen.

Übrigens ist es ein Mythos, dass die Beatmung das Allerwichtigste im Falle eines Atem-Kreislauf-Stillstandes ist. Wolfgang Schreiber klärt auf: „Die sofortige Herzdruckmassage ist die wichtigste Maßnahme. Wenn man die Beatmung erlernt hat und sich diese zutraut, soll diese zusätzlich zur Herzdruckmassage abwechselnd durchgeführt werden.“

Team Österreich Lebensretter werden!

Alle, die über 18 Jahre alt sind und in letzter Zeit einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, können sich unter www.teamoesterreich.at registrieren und zum Team Österreich Lebensretter werden. Hat eine Person in unmittelbarer Nähe einen Atem-Kreislauf-Stillstand, werden die Lebensretter:innen per App alarmiert und können noch vor Eintreffen der Rettungskräfte mit der Herzdruckmassage beginnen.

Die Team Österreich Lebensretter sind eine gemeinsame Initiative des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3.

Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig auffrischen

Das Rote Kreuz empfiehlt, spätestens alle vier Jahre das Erste Hilfe Wissen aufzufrischen. Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung gibt es viele: Vom Grund-, Auffrischungs- oder Führerscheinkurs hin zu spezifischen Kursen wie „Kindernotfälle“. Kurze Videos und Beiträge auf den Online-Kanälen informieren über die Hausapotheke oder betriebliche Ersthelfer:innen.

Jetzt gleich den nächsten Kurs in Ihrer Nähe finden: www.roteskreuz.at/aktuelle-kurse

Erste-Hilfe-Videos: www.roteskreuz.at/erste-hilfe-videos

Wer wissen möchte, wie es ums eigene Erste-Hilfe-Wissen steht, ist eingeladen unter www.jetzt.erstehilfe.at/ kostenlos ein Quiz zu absolvieren. Am Ende wartet ein Zertifikat auf alle Teilnehmer:innen.



Seit 10 Jahren ist Hansaplast erfolgreicher Partner des Österreichischen Roten Kreuzes und unterstützt bei zahlreichen gemeinsamen Projekten rund um die Erste Hilfe.

Fotos: https://medien.roteskreuz.at/?c=12556&k=7dca091c1a

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Antonia Filka

Presse- und Medienservice

+43158900352 +436645002819

antonia.filka @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at