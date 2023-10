NÖ Familienland GmbH bietet vielseitiges Weiterbildungsangebot für Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen

LR Teschl-Hofmeister: Qualitative schulische Tagesbetreuung für Kinder und Beitrag zur erfolgreichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie

St.Pölten (OTS) - Die NÖ Familienland GmbH ist Kooperationspartner von 145 niederösterreichischen Gemeinden im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung. Rund 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen sind an 173 Schulstandorten und in 265 Gruppen im Einsatz. „Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen sind vertrauensvolle Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche. Durch die laufende Aus-und Weiterbildung des freizeitpädagogischen Personals der NÖ Familienland GmbH können wir Kindern und Jugendlichen in Niederösterreich eine qualitative schulische Tagesbetreuung anbieten und den Eltern und Erziehungsberechtigten eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Mit Beginn des Wintersemester 2023/24 ist kürzlich der neue Weiterbildungskatalog für die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH erschienen. Er bietet dem freizeitpädagogischen Personal ein vielfältiges Angebot an Workshops und Kursen zu praxisrelevanten Themen rund um die kreative, musikalische und abwechslungsreiche Gestaltung des schulischen Freizeitteils. Ebenso am Programm stehen Inhalte zu Gewaltprävention, Erste Hilfe und Supervision.

„Mit dem umfangreichen Weiterbildungsangebot geben wir unseren Pädagoginnen und Pädagogen das nötige Rüstzeug für den beruflichen Alltag mit auf den Weg, damit diese den Kindern einen abwechslungsreich gestalteten Freizeitteil bieten können“, so Barbara Trettler, Geschäftsführerin der NÖ Familienland GmbH.

Die NÖ Familienland GmbH bietet auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern die Möglichkeit zur Ausbildung zur Freizeitpädagogin bzw. zum Freizeitpädagogen. An einen Grundkurs anknüpfend besuchen die angehenden Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen im Sommer/Herbst 2024 einen weiterführenden, 2-semestrigen berufsbegleitenden Hochschullehrgang. Bis dahin können bereits erste berufliche Erfahrungen gesammelt werden. „Ich freue mich sehr, dass wir laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Berufsbild der Freizeitpädagogik begeistern und ihnen mit unserem Ausbildungsangebot einen raschen Einstieg ins Berufsleben ermöglichen können“, führt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Der nächste Grundkurs für Quereinsteigende beginnt am 24. Oktober. Es gibt noch freie Plätze – eine Bewerbung ist noch möglich. Informationen rund um die Ausbildung zur Freizeitpädagogin bzw. zum Freizeitpädagogen und offene Stellen finden Sie unter www.noe-familienland.at/jobs.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

