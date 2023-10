Erstes queeres Bildungszentrum Österreichs

Vizebürgermeister Wiederkehr eröffnete erstes queeres Bildungszentrum in Wien

Wien (OTS) - Am 12. Oktober 2023 eröffneten die Beratungsstellen COURAGE und die Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften gemeinsam mit Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr das österreichweit erste queere Bildungszentrum.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr wünscht viel Freude an der sinnstiftenden Arbeit und dankt allen Beteiligten für die Umsetzung: „LGBTIQ-Personen haben besondere Anliegen, denen wir durch professionelle Begleitung so entsprechen, wie es die Personen verdient haben. Hier wird das erste queere Bildungszentrum Österreichs einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Es ist großartig, dass es nun dieses öffentliche Forum der Inklusion gibt, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität in Begegnung und Bildung ist. Durch die Schaffung eines Safe Space können sich queere Personen unterschiedlicher Altersgruppen über ähnliche Erfahrungen austauschen. Im neuen Zentrum werden sowohl Gruppentreffen als auch Schwerpunktseminare abgehalten und so die gesellschaftliche Aufklärungs- und Bildungsarbeit professionell erfüllt.“

„Eine auf Respekt gründende Gesellschaft erkennt man daran, dass die darin lebenden Menschen die Vielfalt der individuellen Lebensentwürfe als gleichwertig wahrnehmen, akzeptieren und als Bereicherung für sich und die Gesellschaft sehen“, so Mag. Johannes Wahala, Leiter der Beratungsstellen COURAGE und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften (ÖGS).

„Mariahilf ist für seine hohe Lebensqualität und ausgezeichnete Infrastruktur bekannt. Er ist auch ein Bezirk, dem Vielfalt und das gute Miteinander wichtig ist! Die bunte Szene an beliebten Treffpunkten, vor allem aber die vielen Beratungsstellen sind dafür lebendiger Beweis. Das neue Bildungszentrum bietet niederschwelligen Zugang zur Information und Auseinandersetzung mit dem Thema der gelebten Vielfalt und trägt direkt zum Abbau von Grenzen und Vorurteilen bei“, freut sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart über die Eröffnung in der Windmühlgasse.

Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt, hielt den Festvortrag des Abends und betont: „Vielfalt der Orientierungen, der Geschlechter und der Identitäten ist heute nicht mehr nur Gegenstand der pädagogischen und psychosozialen Arbeit. Sie ist gesellschaftliche Realität und Herausforderung gleichermaßen. Queere Bildung ist daher ein Recht der Menschen in unserer modernen pluralistischen Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich dem Queeren Bildungszentrum viel Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und einen prominenten Platz im notwendigen gesamtgesellschaftlichen Diskurs!"

Seit Dezember 2022 wurden die neuen Räume im Erdgeschoss des Standortes der Beratungsstelle COURAGE mit dem Schwerpunkt queere Lebensweisen und der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften in der Windmühlgasse 15, 1060 Wien, umgebaut und totalsaniert.

Queere Bildungsarbeit macht es sich zur Aufgabe, ein Bewusstsein für die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt von Menschen zu schaffen. Sie regt dazu an, sich mit queeren Lebensrealitäten auseinanderzusetzen, um Diskriminierung im Alltag zu erkennen und selbstbewusst dagegen aufzutreten. Queere Bildungsarbeit ist somit ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechten und inklusiven Gesellschaft, in der sich alle Menschen gleichermaßen entfalten können.

Im ersten queeren Bildungszentrum Österreichs werden Verständnis und Akzeptanz für LGBTIQ+ Lebensweisen gefördert. Zusätzlich werden Aus-, Fort- und Weiterbildungslehrgänge in sexueller Bildung, Sexualberatung, Sexualtherapie und Vielfalt von Geschlechtsvariationen angeboten.

Wien fördert queere Bildung und queere Jugend

Das Queere Bildungszentrum in der Windmühlgasse ist aber das nicht das einzige neue queere Zentrum in Wien: Aktuell laufen auch die Umbauarbeiten im ersten Queere Jugendzentrum Österreichs, das 2024 in der Fröbelgasse 22 in Wien-Ottakring eröffnet werden soll. Es wird ein Safer-Place für LGTBIQ-Jugendliche sein, in dem sie im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit professionell unterstützt werden. ES bietet, wie auch das Queere Bildungszentrum in der Windmühlgasse, gute Sichtbarkeit nach außen und andererseits einen sicheren und geschützten Raum nach innen.

