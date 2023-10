SERMATEC stellt innovative Energiespeichertechnologie auf der ZeroEmission Mediterranean 2023 in Rom vor, um Europa zum Erreichen seiner Kohlenstoffneutralitätsziele zu befähigen

Rom (ots/PRNewswire) - SERMATEC, ein führendes Unternehmen in der Energiespeicherbranche, gibt sein mit Spannung erwartetes Debüt auf der ZeroEmission Mediterranean 2023 auf dem Gelände der Fiera Roma an Stand B18-C17 vom 10. bis 12. Oktober 2023 und stellt seine hochmodernen Energiespeichersysteme (ESS) für kommerzielle, industrielle sowie private Nutzer vor. Mit seinem umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklungskonzept hofft SERMATEC, europäische Unternehmen in die Lage zu versetzen, Energie zu sparen und sich den Herausforderungen hoher CO₂-Steuern zu stellen.

SERMATEC freut sich, sein herausragendes Produkt aufbauend auf der Dynamik der Messe dem europäischen Markt präsentieren zu können. SERMATEC Outdoor Liquid-Cooled Cabinet SMT-ESS-CUBE372 (flüssigkeitsgekühlter Außenschaltschrank), der sowohl für kommerzielle als auch industrielle und Versorgungssektoren entwickelt wurde und über eine Batteriekapazität von 372 kWh verfügt, ermöglicht eine flexible Erweiterung dank seines modularen Designs und kann Spannungsregulierung, dreiphasiges Spannungsungleichgewicht und harmonische Steuerung bieten, wodurch die Stromqualität gesteigert wird. Er kann als Zusatzstromversorgung verwendet werden, um die Energiekosten für Unternehmen zu senken, den Anteil grüner Energie zu erhöhen und den sicheren und stabilen Betrieb der Systeme aufrechtzuerhalten. Die Reihe von flüssigkeitsgekühlten Container-Energiespeichersystemen bietet Betriebsmodi für Spitzenlastabdeckung (Peak-Shaving), Nachfragesteuerung, Notstromversorgung und Befehlssteuerung.

Mit erweitertem Know-how zur Versorgung von privaten Energieverbrauchern stellte SERMATEC außerdem seine stapelbaren Hoch- und Niederspannungs-Energiespeichersysteme für den Privatbereich, den Household Photovoltaic Energy Storage Inverter (photovoltaischer Energiespeicher-Wechselrichter für Haushalte), vor.

Li Feng, Vorsitzender von SERMATEC, kommentierte: „Diese Ausstellung stellt unser Debüt auf dem italienischen Markt dar und unterstreicht unsere technische Kompetenz und unsere Umweltmission in Europa. Angesichts der CO₂-Ziele der Vereinten Nationen und der zunehmend strengeren CO₂-Steuerpolitik in Europa hoffen wir, einen Beitrag zu globalen Energieeinsparungen leisten zu können. Als Marktführer in der Energiespeicherbranche haben wir 2,5 GWh weltweit geliefert und freuen uns darauf, mehr europäischen Unternehmen dabei zu helfen, Energieeinsparungen und Kostenreduzierungen zu erzielen."

SERMATEC verfügt über ein Kernteam mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung und hat sich der Aufgabe verschrieben, Kunden in mehr als 50 Ländern hochmoderne Energiespeichertechnologien und -lösungen anzubieten. Die Energiespeichertechnologie und -produkte des Unternehmens wurden weitläufig von bekannten Unternehmen wie BASF SH, Fuyao Glass, Huale Alloy Group, Desai, Lei Shing Hong und Foxconn eingesetzt und treiben kontinuierlich die grüne Transformation globaler Energie voran.

Informationen zu SERMATEC

SERMATEC wurde im Jahr 2017 gegründet und ist ein digitaler, intelligenter Energiedienstleister sowie Hersteller von Energiespeichersystemen mit Energiespeicherung im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.

