Designierter Botschafter David Roet: „Niemals wieder ist jetzt!“

Dankbar für unglaubliche Welle der Solidarität in Österreich

Wien (OTS) - „Wir schätzen wirklich die unglaubliche Welle an Solidarität, die wir in den letzten Tagen in Österreich von Politikerinnen und Politkern, sowie der Zivilgesellschaft erhalten haben. Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere Freundinnen und Freunde in Österreich in diesen schwierigen Zeiten fest an unserer Seite stehen.“

Der designierter Botschafter des Staates Israel in Österreich, David Roet, hat gestern beim Gedenken am Ballhausplatz für die Opfer, der von der Hamas angerichteten Massaker eindringliche Worte gefunden und sich an alle gewendet, die angesichts dieser Tragödie nicht ihre Stimme erheben oder „von einer ausgeglichenen Haltung sprechen oder den Terrorismus mit den Maßnahmen einer friedliebenden Nation zur Verteidigung vergleichen. Es kann angesichts von Massaker, Vergewaltigung, Folter, Schändung von Leichen, massenhafte Entführung und die gezielte Attacke von Zivilisten kein „beide Seiten“ geben:

Design. Botschafter Roet: „All jenen die, die Hamas unterstützen, für sie demonstrieren, für was demonstriert Ihr? Für Mörder? Für Vergewaltigung und Verstümmelung? Was bejubelt Ihr?

Um es klar zu sagen, sie haben Videos gepostet und Fotos gemacht und sie haben tatsächlich gedacht, dass die Welt schweigen wird. Wir werden nicht still bleiben, wir werden nie still bleiben.

Niemals wieder ist jetzt! Wir werden nie aufgeben! Wir werden nie unser Land aufgeben, unser Land, unsere Art zu leben, unsere Menschlichkeit und unsere Suche nach Frieden.

Denken wir an die Kedem Familie, die Definition einer perfekten Familie, nun zerstört von der Grausamkeit der Hamas.

Eine ganze Familie, die liebenden Eltern Tamar und Yonathan, ihre sechs Jahre alten Töchter Shachar und Arbel und ihr kleiner 4-jähriger Sohn Omer, ihr Leben beendet durch blutrünstige Hamas- Terroristen.

Es gibt auch zahlreiche Geschichten von Heldinnen und Helden, Soldatinnen und Soldaten, die ihr Leben riskiert haben. Wir sind heute hier, um den Opfern zu gedenken, aber auch um uns gegenseitig zu stärken. So sind wir, wir kümmern uns um einander.

Wir haben das Recht uns selbst zu verteidigen und unsere Bürger, Juden, Muslims und Christen und alle unsere Minderheiten zu schützen. Das jüdische Volk war einst ohne Staat. Nun nicht mehr. Hamas und ihr Terror wird nicht siegen. Wir werden siegen!





