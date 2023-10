Bunter Kulturherbst in aspern Seestadt

Mit Theater, Kabarett, Lesungen und Musik-Festivals bietet die Seestadt im Herbst wieder zahlreiche Kultur-Highlights

Wien (OTS) - aspern Seestadt wird diesen Herbst wieder zum Anziehungspunkt für Kulturbegeisterte. Mit einem vielfältigen Angebot, darunter Programme aus dem Rabenhof Theater und dem Volkstheater Wien, mit dem Sonic Territories Festival und einem internationalen Gitarrenfestival, bietet die Seestadt eine breite Palette an Kulturveranstaltungen. Als neues regionales Zentrum rückt die Seestadt zunehmend in den Fokus von Kulturveranstaltern und Kunstschaffenden, die hier auf ein interessiertes Publikum treffen.

Kultur in der Garage

Vor allem die VHS Kulturgarage am Elinor-Ostrom-Park konnte sich als beliebte Venue etablieren. Sie kann aber nicht nur Kultur – in ihr wird auch die Mobilitätsstrategie der Seestadt sichtbar. Als Sammelgarage verfügt sie zum einen über 200 Stellplätze, davon 30 Elektroladeplätze. Zum anderen befinden sich im Erdgeschoß flexible Räume für Kulturevents – darunter ein Theatersaal mit 450 Sitzplätzen – und bewährt sich als multifunktionaler Begegnungsort. „ Die Seestadt hat eine wichtige Zentrumsfunktion in der Donaustadt. Dazu gehören ganz wesentlich vielfältige kulturelle Angebote. Wir freuen uns aber auch, dass Institutionen wie die VHS Kulturgarage Besucher*innen aus ganz Wien und darüber hinaus in die Seestadt zieht. Sie ist ein Landmark und Treffpunkt. Ihre Lage am Elinor-Ostrom-Park, nur wenige Gehminuten von der U2-Station Seestadt und dem Bahnhof Aspern Nord, ist dafür auch optimal “, so Wien 3420-Vorstand Gerhard Schuster.

Österreichische Theater und Kabarett-Prominenz in der Seestadt

Schon letztes Jahr konnte das Rabenhof Theater mit Gastspielen das Publikum in der Seestadt begeistern. Aufgrund des großen Erfolgs wird jetzt verlängert und auch in dieser Saison kann wieder ins „Rabenhof-Feeling“ in der VHS Kulturgarage eingetaucht werden. Es erwarten die Besucher*innen neue Highlights aus dem Gemeindebautheater: „Wir Staatskünstler“ mit Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba, (21.10.2023), Andreas Vitásek als der ikonische „Herr Karl“ (27.10.2023), Dirk Stermann mit „Zusammenbraut“ (18.11.2023) sowie die Kulttruppe „Maschek“ (09.12.2023) stehen am Programm. 2024 geht es mit „Knietief im Glamour“ von Polly Adler (27.01.2024) weiter.



Auch das Volkstheater Wien entschied sich erneut für die VHS Kulturgarage als Spielstätte. Den Anfang macht „Frankenstein“ (15.10.2023), weiter geht es mit „Der kleine Prinz“ (03.12.2023) und „AMADEUS“ (03.12.2023). 2024 folgen „Die 39 Stufen“ (25.02.2024) und abschließend „Elektra“ (21.04.2024).

Bunter Publikums- und Veranstaltungsmix

Nicht nur Theater zieht es in den Stadtteil, auch die Musik hat hier ihren festen Platz. So findet die erste Ausgabe des internationalen Gitarrenfestivals „ART OF GUITAR WIEN“ in der Seestadt statt (03.-04.11.2023) und bringt etwa die Gitarristin, Sängerin und Komponistin Julia Malischnig auf die Bühne der VHS Kulturgarage. Das Sonic Territories Festival (10.-11.11.) ist schon seit mehreren Jahren in der Seestadt zu Gast – erstmalig wird es die VHS Kulturgarage mit experimenteller elektronischer Musik bespielen.



Kindern und Jugendlichen wird mit der Kinderoper „Das tapfere Schneiderlein“ (24.11. und 26.11.2023) von der Taschenoper Wien ebenfalls ein Programm geboten.

Seestadt-Locations und Kulturinitiativen

Die Spielstätte ist nicht der einzige Ort für Veranstaltungen in der Seestadt. Die Buchhandlung Seeseiten lädt mehrmals monatlich zu Lesungen mit renommierten Autor*innen wie Johanna Sebauer (7.11.) oder Patrick Budgen (14.11.). Im Yella Yella! Nachbar_innentreff finden regelmäßig Bildungsveranstaltungen und Matinées statt. Aktuell beleuchtet dort eine Veranstaltungsreihe die Namensgeberinnen der Seestädter Straßen und Plätze.



In den von Impulstanz betriebenen Seestadt Studios bietet die CPA, Choreographic Platform Austria (21.10.2023) Tanz und Performance.



Im Seestadt Kalender finden Interessierte alles rund um das Geschehen im Stadtteil und alle anstehenden Events. www.aspern-seestadt.at/kalender

