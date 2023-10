OeAD-Geschäftsstelle für Digitale Kompetenzen eingerichtet: 3.500 Workshops für alle österreichischen Gemeinden

Workshops für digitale Kompetenzen in jeder Gemeinde Österreichs – Staatssekretär Tursky: „Digitale Kompetenzoffensive bringt ganz Österreich nach vorn“

Wien (OTS) - Als „Meilenstein für Österreichs Digitale Kompetenzoffensive“ bezeichnet Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky die heutige Eröffnung der Geschäftsstelle Digitale Kompetenzen, die im OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, angesiedelt ist.

„Um die Chancen der Digitalisierung für Österreich zu nutzen, braucht es vor allem eins: Digitale Kompetenzen. Wir liegen zwar in der Bevölkerung bereits über dem EU-Durchschnitt, aber bei mehr als 30% der Österreicherinnen und Österreicher sind die notwendigen Basiskompetenzen nicht ausreichend vorhanden. Mit der OeAD-Geschäftsstelle haben wir die notwendige Arbeitsstruktur geschaffen, um die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung in ganz Österreich gezielt anzuheben. Die Digitale Kompetenzoffensive bringt somit ganz Österreich nach vorn“, erläutert Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky.

„Als Agentur für Bildung und Internationalisierung ist der OeAD die richtige Adresse für digitale Kompetenzen. Digitale Kompetenzen für den Job und fürs Leben zu erwerben, sicher werden im Umgang mit den Medien, wissen ob der Gefahren und der Möglichkeiten. Hier werden wir auch mit dem Nationalen Referenzrahmen ansetzen, um die Kompetenzen aufzuzeigen. Und: Wir wollen dazu beitragen, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich auskennen, wie sie das „Digitale Amt“ nützen können – ob beim Reisepass ablegen, rund um den Führerschein, beim Urkunden beantragen oder letztlich bei Geburt und Erben. Zu wissen, wie man Österreichs digitale Verwaltung für sich einsetzt, wird bei den Workshops oft nachgefragt“, betont OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.

In Österreich verfügen rund 63 % der 16- bis 74-jährigen Bevölkerung über grundlegende digitale Kenntnisse. Damit liegen wir neun Prozentpunkte über dem EU-27-Schnitt. Das Ziel der Europäische Kommission ist, dass mindestens 80 % der 16- bis 74- jährigen Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten bis 2030 über zumindest grundlegende digitale Kenntnisse verfügen sollen. In Österreich gehen wir einen Schritt weiter und arbeiten daran, dass bis 2030 möglichst alle Menschen über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen.

3.500 Workshops in ganz Österreich

Vor diesem Hintergrund wird die OeAD-Geschäftsstelle Digitale Kompetenzen u.a. dafür sorgen, dass 2024 in allen österreichischen Gemeinden Digitalisierungsworkshops „Digital Überall" für digitale Grundkompetenzen umgesetzt werden. Insgesamt werden 3.500 Workshops umgesetzt, 860 davon bereits heuer. Die Digitale Geschäftsstelle wird bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms der im Sommer präsentierten Strategie Digitale Kompetenzen mitwirken, wozu auch die Entwicklung und Implementierung eines einheitlichen digitalen Kompetenzmodells gehört.

„Mit starken Umsetzungspartnern gelingt es Workshops in ganz Österreich durchzuführen, um die Digitalen Kompetenzen in der Bevölkerung zu erhöhen, mögliche Schwerpunkte der Workshops sind beispielsweise IT-Security oder im nächsten Jahr Workshops zum Thema Künstliche Intelligenz“, hebt Patrick Reisinger, OeAD-Bereichsleiter der Geschäftsstelle Digitale Kompetenzen hervor.

„Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen erreichen, dass bis 2030 möglichst alle Menschen in Österreich über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen. Daher halten wir in allen Gemeinden Österreichs insgesamt 3.500 Workshops ab. Davon profitiert ganz Österreich, denn dadurch bringen wir den Standort nachhaltig weiter und können so die Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, optimal nutzen“, so Tursky weiter.

Kooperationspartner für Anbieter

Das heute präsentierte Arbeitsprogramm der Geschäftsstelle bis 2026 umfasst neben der Mitwirkung an der Umsetzung der Strategie Digitale Kompetenzen und des digitalen Kompetenzmodells auch ein Konzept zur Qualitätssicherung und Zertifizierung digitaler Kompetenzen, den Aufbau eines Netzwerkes Digitale Kompetenzen unter Einbindung von Stakeholdern und Initiativen sowie die aktive Positionierung in der „Digital Skills and Job Coalition“ der Europäischen Kommission.

