VPNÖ-Zauner zur heutigen Ankündigung von MEP Karas

St. Pölten (OTS) - „Wir danken Othmar Karas für sein jahrzehntelanges Engagement in Brüssel und Straßburg. Als Partei der Mitte ist der Volkspartei der Weg ohne Verbote und Zwänge ein zentrales Anliegen. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat sich die EU mit neuen Verboten und Vorschriften immer mehr selbst überboten – bis hin zum Verbrennerverbot. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich jedoch zurecht eine EU, die sich auf ihre Grundwerte besinnt: Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Unsere Aufgabe als Volkspartei ist es, auf allen politischen Ebenen für die in der Bevölkerung mehrheitsfähigen Standpunkte der Mitte einzutreten. Und dabei spricht das Abstimmungsverhalten mancher ein eindeutiges Bild. Dass dieser konsensorientierte Weg nicht von allen mitgetragen wird, ist leider zur Kenntnis zu nehmen. Es ist das absehbare Ende einer schon lange andauernden Entwicklung. Die inhaltliche Trennung, die Karas in den letzten Jahren immer deutlicher gemacht hat, hat er nun auch strukturell vollzogen. Wenn Karas also jetzt sagt, die Volkspartei sei aus seinem Blickwinkel nicht die Partei der Mitte – dann ist dies, wenn man sich all seine Positionierungen der letzten Jahre ansieht, die größtmögliche Bestätigung, dass wir es sind. Wir sind und bleiben die Partei der Mitte“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

