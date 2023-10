Volkspartei nimmt Entscheidung von Othmar Karas zur Kenntnis

Stocker: „Wie auch immer sein weiterer Weg aussieht, ich wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“

Wien (OTS) - Die Volkspartei nimmt die heute verlautbarte Entscheidung von Othmar Karas zur Kenntnis.

„Karas war viele Jahre in der Volkspartei engagiert und hat mit seinem europäischen Mandat die Politik der EU in Brüssel und Straßburg mitgestaltet. Wie auch immer sein weiterer Weg aussieht, ich wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“, erklärt Generalsekretär Christian Stocker, der in den vergangenen Monaten regelmäßig mit Othmar Karas Kontakt gehabt hat.

„Othmar Karas war von 1981 bis 1990 Bundesobmann der Jungen Volkspartei, zwischen 1983 und 1990 Nationalratsabgeordneter und von 1990 bis 1995 Generalsekretär der Volkspartei. In den vergangenen 24 Jahren gestaltete er als Abgeordneter zum Europäischen Parlament viele Initiativen der EU mit – seit 2022 als Erster Vizepräsident des Parlaments. Es ist aber nichts Neues, dass sich die Positionen der Volkspartei sowie jene von Othmar Karas insbesondere in den vergangenen Jahren immer weiter voneinander entfernt haben“, so Stocker.

