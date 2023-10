„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Israel im Krieg – Was heißt das für uns?

Am 13. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Welche Folgen hat der neue Krieg im Nahen Osten auch für Österreich? Welche langfristigen Maßnahmen wird Israel ergreifen, um sich nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas zur Wehr zu setzen? Wird die Hamas auch gegen Staaten kämpfen, die sich wie Österreich deutlich hinter Israel stellen? Werden Geiseln, eventuell auch österreichische Staatsbürger, als Faustpfand und menschliche Schutzschilder benutzt? Was kann die EU in diesem eskalierten Konflikt bewirken? Warum hat Österreich mit sofortiger Wirkung die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern eingefroren, während die EU-Kommission beschlossen hat, humanitäre Hilfen weiter fließen zu lassen? Ist das Trauma vom 7. Oktober 2023 ein Wendepunkt in der Nahost-Politik? Welche Rolle spielt der Iran? Dazu diskutieren am Freitag, dem 13. Oktober 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 im konstruktiven Streitgespräch bei Patricia Pawlicki:

Harry Bergmann, politischer Autor beim „Falter“ – er sagt, was das für seine zweite Heimat Israel bedeutet.

Und die neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Shoura Hashemi. Sie war im österreichischen Außenministerium für die Entwicklungshilfe für Palästinenser zuständig.

