NEOS: Mit Othmar Karas verliert die ÖVP ihren letzten aufrechten Europäer

Beate Meinl-Reisinger: „Wir haben großen Respekt vor dieser Entscheidung. Sie ist ein unmissverständliches und überfälliges Signal an die ÖVP."

Wien (OTS) - NEOS haben großen Respekt vor der persönlichen Entscheidung des Ersten Vizepräsidenten Othmar Karas, nicht mehr bei den Europa-Wahlen anzutreten. „Othmar Karas ist seit fast 25 Jahren eine geschätzte und konstruktive Stimme Österreichs im Europäischen Parlament und ein unermüdlicher Verfechter Europas in Österreich“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. „Seinen Befund hinsichtlich der Entwicklung der ÖVP teilen wir seit Langem. Sein Signal an die ÖVP halten wir für ebenso unmissverständlich wie längst überfällig. Die ÖVP hat die Werte sehr vieler Menschen aufgegeben.“

Mit dem angekündigten Ausscheiden von Othmar Karas verliere die ÖVP ihren letzten aufrechten Europäer, so Meinl-Reisinger. „Auf Grund seiner Erfahrung hat Karas oft die Stärken und Schwächen der Europäischen Union klar angesprochen. Ebenso klar hat er nie Zweifel an seiner Überzeugung für die Richtigkeit und Wichtigkeit eines vereinten Europas aufkommen lassen. Als NEOS sehen wir eine solche unzweifelhafte Haltung als unverzichtbare Basis für Freiheit, Demokratie und Wohlstand in Europa.

Als einzig verbliebene klar pro-europäische Bewegung werden wir unseren progressiven, konstruktiven, aber auch kritischen Kurs mit Blick auf die EU fortsetzen. NEOS werden weiter mit aller Kraft daran arbeiten, die Vision der entscheidungs-, handlungs- und nicht zuletzt verteidigungsfähigen Vereinigten Staaten von Europa wahr werden zu lassen. Wir laden alle pro-europäischen Bürgerinnen und Bürger ein, mit uns gemeinsam und voller Zuversicht die Zukunft Österreichs in Europa und Europas in der Welt zu gestalten.“

