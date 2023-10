MA 22/23: Täglich informieren sich 417.000 ÖsterreicherInnen im KURIER – am Wochenende noch weit mehr

Die Stärke der Medienmarke KURIER in den Zeiten von KI und Fake News ist wichtiger denn je: faktenbasierte und verlässliche Informationen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet rund um die Uhr auf allen KURIER Plattformen – Print, Online, Newsletter, TV und Social Media. Die KURIER Community weiß das sehr zu schätzen – die aktuelle Media-Analyse, die aktuellen Daten der Österreichischen Webanalyse 2. Quartal 2023 und unsere Studie „Brand Reach“ belegen die starke Bindung und das besondere Vertrauen zum KURIER. Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint

Wien (OTS) - Die MA 22/23 wurde einem umfangreichen Reformprozess unterzogen. Aufgrund der Vielzahl an methodischen und inhaltlichen Änderungen sind die aktuell vorliegenden Daten nicht mit jenen aus Vorjahren zu vergleichen.

Kontaktstark mit den KURIER Printprodukten

Die KURIER Qualitäts-Printprodukte – KURIER Tageszeitung, KURIER am Sonntag und KURIER freizeit am Samstag – generieren national über 1,3 Mio. Kontakte*.

Täglich faktenbasierter Journalismus mit dem KURIER

417.000 ÖsterreicherInnen lesen täglich den KURIER – und dieser erzielt damit eine nationale Reichweite von 5,4 Prozent. Im Segment der Qualitätstageszeitungen positioniert sich der KURIER einmal mehr im Spitzenfeld. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – erzielt der KURIER eine überdurchschnittliche Reichweite von 9,3 Prozent.

Starke Performance am Wochenende

Die KURIER-Wochenendkombi erzielt in der aktuellen MA eine Top-Reichweite von 9,0 %. 688.000 ÖsterreicherInnen lesen am Sonntag den KURIER und/oder am Samstag das Lifestyle-Magazin KURIER freizeit. Sie schätzen die einzigartige Themenvielfalt und die exklusiven Longreads zu relevanten Themen am Wochenende. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – liegt die Reichweite bei 15,8 Prozent.

KURIER am Sonntag: Stabile Reichweite auf hohem Niveau

Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 572.000 ÖsterreicherInnen gelesen, was einer nationalen Abdeckung von 7,4 Prozent entspricht. Überdurchschnittlich abgedeckt werden die Top- Zielgruppen der finanzkräftigen und kaufkräftigen Personen und der formal höher Gebildeten.

KURIER freizeit: Stabile Reichweite & eine tendenziell positive Entwicklung bei den unter 30-Jährigen

347.000 ÖsterreicherInnen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und Bildung – lesen jede Woche KURIER freizeit. Im Stammgebiet kommt das Lifestyle-Magazin sogar auf eine überdurchschnittliche Reichweite von 8,8 %.



KURIER wieder Nr. 2** in Ostösterreich unter den Kauf-Tageszeitungen

Der KURIER punktet in seinem Stammgebiet Ostösterreich mit überdurchschnittlicher Performance als Kauf-Tageszeitung: 313.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen informieren sich täglich im KURIER und machen ihn zur zweitbeliebtesten Kauf-Tageszeitung in der Ostregion. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 441.000 Personen gelesen.



Quelle: MA 22/23; Basis Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,2 % bis +/- 0,8 %, SB KURIER national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER am Sonntag +/- 0,4 %, SB freizeit +/- 0,3 %, SB freizeit Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,5 %, SB KURIER Wochenend-Kombi Stamm +/- 0,9 %; Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

*Kontakte: 1x KURIER LeserInnen, 1x KURIER freizeit,1x KURIER am Sonntag

**Basis Kauftageszeitungen ohne Kombinationen in Wien, Niederösterreich, Burgenland

