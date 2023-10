Rotes Kreuz: Gemeinnützigkeitspaket wichtige Unterstützung für Freiwillige in Rotkreuz-Organisationen

Präsident Gerald Schöpfer: „Wir freuen und bedanken uns für Verbesserungen im Ehrenamt.“

Wien (OTS) - Das angekündigte Gemeinnützigkeitspaket wurde von der Regierung am Donnerstag, 12. Oktober 2023, in den Begutachtungsprozess geschickt. Das Paket bringt ab 2024 die Spendenabsetzbarkeit für alle gemeinnützigen Zecke und deutliche Verbesserungen im Ehrenamt. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, begrüßt diese Maßnahmen: „Die Novellierung des Freiwilligengesetzes bringt Verbesserungen für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie etwa die Erhöhung der Freiwilligenpauschale. Einer der sieben Grundsätze des Roten Kreuzes ist die Freiwilligkeit. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unserer täglichen Arbeit, sie haben sich diese Anerkennung verdient.“

Mehr als 75.000 Freiwillige beim Roten Kreuz tätig

Konkret sind beim Roten Kreuz aktuell mehr als 75.000 Ehrenamtliche tätig, dazu kommen mehr als 12.000 Freiwillige im Österreichischen Jugendrotkreuz. „Freiwilligen ist es nicht egal, wenn andere in Not sind“, betont Rotkreuz-Präsident Schöpfer ihre gesellschaftliche Bedeutung. „Sie sind die dritte große Säule der Gemeinnützigkeit neben Geld- und Sachspenden.“ Auch wegen der Teuerung der vergangenen Monate sieht Schöpfer das Gemeinnützigenpaket positiv: „Viele Menschen in diesem Land wurden durch die Rekordteuerung massiv belastet. Das wirkt sich auch auf das Spendeverhalten aus. Es ist wichtig, dass nun Maßnahmen gesetzt werden, die Erleichterungen für Spender und gemeinnützige Organisationen bringen.“

