Lotto: Jackpot am Freitag, den 13. – es warten 1,2 Millionen Euro

Bei der Bonus-Ziehung mit Missy May auch Jackpot beim Joker mit 300.000 Euro

Wien (OTS) - Freitag, der 13. (Oktober) wird zum Jackpot Tag, denn es hat am vergangenen Mittwoch keinen Sechser bei Lotto gegeben, und die nächste Ziehung ist eine Bonus-Ziehung und daher bereits am Freitag (den 13.). Dabei wird es um rund 1,2 Millionen Euro gehen. Es wird auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro verlost, und moderiert wird die Bonus-Ziehung von Sängerin, Schauspielerin und Dancing Stars Gewinnerin Missy May.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin war mit dem ersten von vier Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 86.000 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls keinen Sechser gab es bei LottoPlus. Die Gewinnsumme wurde auf die 41 Gewinner:innen eines Fünfers aufgeteilt, die jeweils mehr als 6.000 Euro erhielten. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es am Mittwoch auch beim Joker keinen Gewinn im ersten Rang, sodass auch hier am Freitag, den 13. ein Jackpot ausgespielt wird. Dabei wird es um etwa 300.000 Euro gehen.

Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Oktober 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 637.163,95 – 1,2 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 86.017,10 51 Fünfer zu je EUR 1.749,00 166 Vierer+ZZ zu je EUR 172,70 3.135 Vierer zu je EUR 53,30 4.260 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 49.751 Dreier zu je EUR 5,70 171.607 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 11 18 24 25 26 41 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Oktober 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 41 Fünfer zu je EUR 6.018,00 1.717 Vierer zu je EUR 24,30 31.094 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 22 24 38 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Oktober 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 172.741,18 – 300.000 Euro warten 12 mal EUR 10.000,00 101 mal EUR 1.000,00 903 mal EUR 100,00 7.916 mal EUR 10,00 78.447 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 9 8 1 5 2 5

