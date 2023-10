MA 2022/23: Die Kronen Zeitung ist TÄGLICH für 1,7 Millionen Österreicher:innen DIE verlässliche Informationsquelle

Stabilität auf hohem Niveau: 22,3 % der Österreicher:innen greifen täglich zur „Krone“. Die Sonntagsausgabe kommt sogar auf eine Reichweite von 28,5 %.

Die aktuellen geopolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen verunsichern viele Menschen in Österreich. Die unkontrollierbare Verbreitung von Fake-News in den sozialen Blasen der Big-Tech-Giganten stellt das Trennende über das Gemeinsame, befeuert Konflikte und gefährdet so am Ende die Freiheit und Demokratie. Mag. Gerhard Valeskini, „Krone“-Geschäftsführer 1/3

Gerade in diesen Zeiten sind wirtschaftlich selbständige, wehrhafte Medien und unabhängiger Journalismus wichtiger denn je; sie sind die unabdingbare Voraussetzung für Meinungsbildung, gesellschaftlichen Diskurs und Zusammenhalt. Mag. Gerhard Valeskini, „Krone“-Geschäftsführer 2/3

Mehr als 350 Redakteurinnen und Redakteure der „Krone“ arbeiten – in jeder Landeshauptstadt – tagtäglich daran, komplexe Zusammenhänge zu erklären, Hintergründe darzustellen und auf allen Kanälen topaktuell und fundiert zu informieren. Das Vertrauen unserer Leser:innen und User:innen ist unser wertvollstes Gut, es ist Ansporn und Verpflichtung zugleich, unser Werteversprechen jeden Tag aufs Neue einzulösen. Mit und für unsere Leser:innen auf allen Plattformen, gemäß unserem Leitspruch „Die Krone und ich Mag. Gerhard Valeskini, „Krone“-Geschäftsführer 3/3

Wien (OTS) - Die aktuellen Ergebnisse der Media-Analyse (MA) 2022/23 unterstreichen die herausragende Stellung der Kronen Zeitung als Informationsquelle und Orientierungsgeber für die österreichische Bevölkerung. Täglich vertrauen 1.712.000 Österreicher:innen auf die „Krone“, was beeindruckenden 22,3 % Reichweite entspricht. Mit 2.190.000 Leser:innen und einer Reichweite von 28,5 % bestätigt die MA die „Krone“ Sonntagsausgabe mit dem Magazin „KRONE BUNT“ als größten Printtitel Österreichs*.

Reichweitenstark in den Regionen

Auch regional zeigt die „Krone“ ihre besondere Stärke. Neben der hohen Gesamtreichweite punktet die „Krone“ mit tendenziell positiven Entwicklungen in einzelnen Bundesländern.

„Krone“ am Sonntag mit dem Magazin „KRONE BUNT“ – Österreichs größter Printtitel*

Die Sonntagsausgabe der „Krone“ ist der mit Abstand reichweitenstärkste Printtitel Österreichs, sie wird von 2.190.000 Österreicher:innen gelesen. Die treue Leserschaft schätzt nicht nur die relevante Berichterstattung, sondern auch den unterhaltsamen Lesegenuss in der „KRONE BUNT“. Mit einer nationalen Reichweite von 28,5 % behauptet die „Krone“ am Sonntag nach wie vor ihre in Europa wahrscheinlich einzigartige Rekordreichweite.

Die Markenkraft der „Krone“ – Print und Digital

Nicht nur die aktuelle MA bestätigt die Markenkraft der „Krone“, mit einer Monatsreichweite von 52,1 % ist krone.at Spitzenreiter der privaten Nachrichtenportale: 3.686.000 Österreicher:innen schätzen die Themenvielfalt, Aktualität und Regionalität auf krone.at.

Quelle: MA 2022/23, Basis: Gesamtbevölkerung, Tageszeitungen; Schwankungsbreiten +/- 0,2 % bis +/- 0,8%, Kronen Zeitung national +/- 0,7 %; „Krone“ Sonntag +/- 0,7 %; Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz; Quelle: ÖWA 2023 II, Einzelangebote, Basis Internetnutzer, Schwankungsbreite +/- 0,5%

*Basis Einzeltitel ohne Kombinationen bzw. Ringwerte

