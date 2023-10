Das Institut AllergoSan investiert in das Salzburger Lebensmittelunternehmen FLOCKE

Graz (OTS) - Das Salzburger Lebensmittel-Startup FLOCKE und das Institut AllergoSan werden zukünftig gemeinsame Wege gehen. Das verbindende Ziel: den Lebensmittelmarkt in Österreich gesünder und vor allem darmfreundlicher zu gestalten. Durch das Investment und die Expertise des weltweit anerkannten Kompetenzzentrums für Darmgesundheit wird die Produktpalette von FLOCKE erweitert und es werden innovative Ballaststofflösungen entwickelt, die der Darmgesundheit einen echten Mehrwert bieten.



Das im Jahr 2021 in Salzburg gegründete Startup FLOCKE hat sich in der Produktentwicklung auf den Magen-Darm-Trakt fokussiert. Für das Institut AllergoSan ein entscheidender Faktor für die zukünftige Zusammenarbeit: „ Die Investitionsentscheidung für FLOCKE wurde letztlich von der einzigartigen Kombination aus inspirierender Gründergeschichte, visionärer Ausrichtung und der gemeinsamen Leidenschaft für die Darmgesundheit getrieben “, erklärt Mag. Bernd Assinger, Geschäftsführer des Institut AllergoSan. „ Wir sehen zudem großes Potenzial im Food-and-Beverage-Bereich, um gemeinsam eine authentische Marke dauerhaft zu etablieren. “

FLOCKE setzt in der Produktentwicklung vor allem auf die Herstellung von natürlichen und ballaststoffreichen BIO-Produkten mit geringem Verarbeitungsgrad, die geeignet sind die für die Gesundheit so wichtigen und guten Darmbakterien bestmöglich zu unterstützen.

Für Gründer Ivan Cindric ist dies eine Herzensangelegenheit, da er selbst seit Jahren mit Autoimmunerkrankungen konfrontiert ist.

„ Nach meiner Morbus-Crohn- und Rheuma-Diagnose habe ich erstmals realisiert, welche Rolle eine ausgewogene Ernährung tatsächlich für die eigene Gesundheit einnimmt. Da ich keinen klaren Leitfaden im Bereich Ernährung finden konnte, habe ich mich dazu entschieden, mit FLOCKE selbst zur Orientierungshilfe zu werden “, erklärt CEO Ivan Cindric den Grundstein für das eigene Lebensmittel-Startup. „ Dass wir diesen Weg nun gemeinsam mit dem Institut AllergoSan gehen werden, freut uns sehr und ist für die weitere Entwicklung von FLOCKE ein absoluter Meilenstein. “

Die bisherigen Leistungen und Erfolge sprechen für sich und bestätigen, dass FLOCKE auf dem richtigen Kurs ist. So konnten mit BILLA, BILLA PLUS, INTERSPAR, MÜLLER, BIPA und GLOBUS bereits namhafte Händler in Österreich und Deutschland von der Marke und den Produkten überzeugt werden. Derzeit legt man den Fokus auf die Herstellung einzigartiger BIO-Eistee-Sorten, die zu 100 Prozent aus natürlichen Rohstoffen bestehen. Neben den bereits etablierten Geschmacksrichtungen Apfel & Zitrone und Apfel & Pfirsich sollen bereits in den kommenden Monaten weitere FLOCKE-Produkte im Eistee-Regal zu finden sein. Die Investition seitens des Institut AllergoSan eröffnet für FLOCKE enorme Möglichkeiten auf dem Weg, die Darmgesundheit mittels hochwertiger Lebensmittel zu unterstützen.

Über FLOCKE – www.flockig.com

Das 2021 von Ivan Cindric und Co-Foundern in Salzburg gegründete Unternehmen FLOCKE setzt auf natürliche und faserreiche BIO-Produkte mit einem möglichst geringen Verarbeitungsgrad, um eine ausgewogene Darmflora bestmöglich zu unterstützen – getreu dem Motto „Richtig. Natürlich.“ FLOCKE stellt in der Produktentwicklung den Menschen in den Vordergrund und setzt neben den hochwertigen Bio-Rohstoffen auch auf absolute Transparenz. Das bedeutet: keine versteckten Zutaten und Inhaltsstoffe – mit Herz und Kopf für den Bauch.

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Mag. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie gelang es, ein anerkanntes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC®, OMNi-LOGiC® und META-CARE® sowie OMNi-POWER® entstanden.

