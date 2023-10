Media-Analyse: 336.000 lesen täglich die OÖNachrichten

Linz (OTS) - Nahe bei den Menschen zu sein, über deren unmittelbares Lebensumfeld zu berichten und dennoch nicht zu vernachlässigen, was sich auf der Weltbühne der Politik, Wirtschaft und Kultur zuträgt – das macht den Erfolg der OÖNachrichten aus, denen die Media-Analyse 2022/2023 neuerlich ein gutes Zeugnis ausstellt. Für 301.000* Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher (Reichweite: 23,6 %*) sowie 336.000*** Leserinnen und Leser (Reichweite: 4,4%***) in Österreich sind die OÖNachrichten täglich ein bedeutender Informationsträger. Am Wochenende greifen 351.000** Personen in Oberösterreich zur umfassenden Samstagausgabe der OÖNachrichten mit Beilagen wie dem Karriere-, Immobilien-, Motor- und Reiseteil (Reichweite: 27,4 %**), österreichweit konnten 351.000**** Leserinnen und Leser (Reichweite: 5,2%****) erreicht werden.

„Es sind unsere Leserinnen und Leser, die unsere starke Position in Oberösterreich festigen. Deshalb möchten wir uns ausdrücklich bei den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern für ihre Treue bedanken“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi.

„Die Media-Analyse zeigt erneut, dass Qualität und Seriosität in der Berichterstattung für die Menschen in diesem Land von sehr hohem Wert sind“, sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Diesem Anspruch wollen wir weiterhin gerecht werden: Ob in der Stadt oder am Land – wir sind da, wo die Menschen sind, und wir berichten von den wichtigsten Ereignissen aus ihrer Region, aus ganz Österreich und der Welt.“

Die Media-Analyse rundet somit das Bild für die OÖNachrichten im Jahr 2023 ab: Bei den bereits veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) und der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) konnten die OÖNachrichten jeweils starke Zahlen verbuchen.





*Media-Analyse 2022/2023, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.301 Interviews, Juli 2022 - Juni 2023, Schwankungsbreite +/- 1,7

**Media-Analyse 2022/2023, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.301 Interviews, Juli 2022 - Juni 2023, Schwankungsbreite +/- 1,8

***Media-Analyse 2022/2023, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.152 Interviews, Juli 2022 - Juni 2023, Schwankungsbreite +/- 0,3

****Media-Analyse 2022/2023, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.152 Interviews, Juli 2022 - Juni 2023, Schwankungsbreite +/- 0,4





