PALFINGER: Aufsichtsrat bestellt Maria Koller als CHRO in den Vorstand

Maria Koller weiß aus langjähriger Erfahrung, welchen Stellenwert bestausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Technologiekonzern einnehmen. Mit ihrer Expertise stärken wir die Position von PALFINGER als attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitgeber Hubert Palfinger, Aufsichtsratsvorsitzender der PALFINGER AG,

Bergheim (OTS) - Die bisherige Executive Vice President Global HR bei Jenoptik, Maria Koller, übernimmt per 8. Jänner 2024 im Vorstandsteam der PALFINGER AG die Agenden Personal und Recht. Sie verantwortet damit wesentlich die Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens auf dem immer anspruchsvolleren Arbeitsmarkt.

„ Maria Koller weiß aus langjähriger Erfahrung, welchen Stellenwert bestausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Technologiekonzern einnehmen. Mit ihrer Expertise stärken wir die Position von PALFINGER als attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitgeber “, freut sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats der PALFINGER AG Hubert Palfinger. In einem durch den demografischen Wandel und die Digitalisierung immer anspruchsvolleren und kompetitiveren Arbeitsmarkt gilt es, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt anzusprechen und Experten erfolgreich im Unternehmen zu halten. „Ihre langjährige Erfahrung sowohl bei Alcatel in Österreich, bei Danaher in Großbritannien und Deutschland, bei Magna Europa sowie seit 2017 bei dem börsennotierten Technologiekonzern Jenoptik, wo sie die HR-Agenden in zentraler Funktion verantwortet hat, macht Maria Koller zur idealen Besetzung“, so Palfinger. Schwerpunkte in der Arbeit von Koller sind Mitarbeiterentwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Change Management. Mit dem Wechsel als CHRO (Chief Human Resources Officer) in den Vorstand von PALFINGER wird Maria Koller in enger Zusammenarbeit mit CEO Andreas Klauser, CFO Felix Strohbichler und COO Alexander Susanek die Positionierung des Unternehmens als zukunftsorientierter, attraktiver Arbeitgeber vorantreiben und damit wesentlich zur Umsetzung der Strategie 2030 beitragen.

Maria Koller (51) studierte an der Universität Wien Wirtschaftspsychologie und startete 1998 ihre berufliche Laufbahn als HR-Expertin bei Alcatel. Nach Stationen in Österreich, Deutschland und Frankreich sowie bei verschiedenen Unternehmen der Danaher Gruppe Europa, arbeitete sie ab 2014 als Vice President HR Global Interiors beim Automobilzulieferer Magna. Ab 2017 verantwortete Koller den gesamten Personalbereich des weltweit tätigen Hochtechnologiekonzerns Jenoptik.



„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr Wissen, Können und Engagement sind für den Erfolg von PALFINGER unverzichtbar. Mit Maria Koller, die im Vorstand die Agenden Personal und Recht übernimmt, unterstreichen wir die zentrale Bedeutung des Personalbereichs für das Unternehmen“, betont Hubert Palfinger. „Ihre langjährige Expertise und ausgewiesene Kompetenz für PALFINGER gewonnen zu haben, ist für den Aufsichtsrat und das Unternehmen ein großer Gewinn. Ich freue mich, sie als CHRO im Vorstand der PALFINGER AG zu begrüßen“, so Palfinger.

