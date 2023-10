„Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Eckel, Kristan, Sarsam und Schwarzmann am 13. Oktober in ORF 1

Danach: „Fakt oder Fake – Best of“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Kristan, Athanasiadis, Schreiner, Pikart und Gernot

Wien (OTS) - Die „Funtime am Freitag“ steht auch am 13. Oktober wieder auf dem Programm von ORF 1! Zum Auftakt um 20.15 Uhr präsentieren Lukas Resetarits, Klaus Eckel, Alex Kristan, Omar Sarsam und Martina Schwarzmann beim „Kabarettgipfel“ ihre besten Pointen zum Thema „Jugend und Schule“. Um 21.20 Uhr stellen sich bei Clemens Maria Schreiner in einem „Fakt oder Fake – Best of“ u. a. Michael Niavarani, Lilian Klebow und Verena Scheitz erstaunlichen Fakten und täuschend echten Fälschungen. Anschließend um 22.15 Uhr dreht sich bei Oliver Baier in einer neuen Folge von „Was gibt es Neues?“ alles um „100 Jahre Walt Disney“. Alex Kristan, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Sonja Pikart und Viktor Gernot rätseln u. a. über den Begriff „Mickey Mousing“.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

Dacapo für das dritte grenzüberschreitende Gipfeltreffen des Kabaretts! Lukas Resetarits, Klaus Eckel, Alex Kristan, Omar Sarsam und der bayrische Gast Martina Schwarzmann liefern in einem Abend aus der Wiener Stadthalle kabarettistische Pointen zum Thema „Jugend und Schule“. Musikalisch unterstützt werden sie vom A-cappella-Chor „Die Echten“.

„Fakt oder Fake – Best of“ um 21.20 Uhr

Schon am Ende der ersten Staffel stellten Clemens Maria Schreiner und sein Faktenteam fest, dass man viel mehr gedreht hat, als in acht Folgen hineinpasste. Und so sieht man in dieser fälschlicherweise „Best of“ genannten Zusammenstellung weitere, noch nie gezeigte, verblüffende Videos und erstaunte Gesichter von Michael Niavarani, Lilian Klebow, Verena Scheitz und vielen anderen.

„Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr

Die Comics sind los! Bei Oliver Baier und seinem Rateteam dreht sich diesmal alles um die Film-Traumwerkstatt von Walt Disney, die vor hundert Jahren gegründet wurde. Alex Kristan, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Sonja Pikart und Viktor Gernot müssen sich daher etwa Gedanken darüber machen, was unter dem Begriff „Mickey Mousing“ zu verstehen ist. Promifragesteller Christoph Fritz outet sich als Zugehöriger der „Generation Y“ und möchte wissen, was unter einer „Millennial-Pause“ zu verstehen ist.

