Handelsobmann Trefelik: „Junge Verkaufstalente sind bester Beweis für Attraktivität der Lehre im Handel“

WKÖ-Bundessparte Handel gratuliert erfolgreichen Teilnehmer:innen des österreichweiten Lehrlingswettbewerbs Junior Sales Champions

Wien (OTS) - „Wir haben in Salzburg sehr beeindruckende Leistungen gesehen, die einmal mehr zeigen: Eine Lehre im österreichischen Handel bringt tolle Verkaufstalente hervor und lohnt sich garantiert“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er gratuliert daher allen Teilnehmer:innen, die es ins Finale des „Junior Sales Champion National“ geschafft haben, sehr herzlich.

An dem Lehrlingswettbewerb, der gestern im Wifi Salzburg stattfand, nahmen je zwei Verkaufstalente aus allen neun Bundesländern teil. Diese hatten sich davor bei Landesbewerben qualifiziert. Im gestrigen Finale mussten sie vor einer Expertenjury unter anderem überzeugend Produkte anbieten sowie in Verkaufsgesprächen ihr Fachwissen beweisen. Wichtige Kriterien für die Jury waren außerdem die Präsentation der Waren sowie ein souveränes Auftreten auch in schwierigen Situationen.

„Der Wettbewerb simuliert sämtliche Phasen des Verkaufsgesprächs, von der freundlichen Begrüßung bis zum erfolgreichen Abschluss. Und natürlich gibt es auch Punkte, wenn jemand noch Zusatzverkäufe erzielen kann“, schildert Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel.

Den Sieg des spannenden Wettbewerbs konnte Anna Kröll von Sport Breitfuß in Salzburg für sich verbuchen. Auf dem zweiten Platz landete die Oberösterreicherin Laura Schneebichler von Fussl Modestraße, dahinter folgte die aus der Steiermark kommende Kim Sophie Kuntner von XXXLutz auf Rang drei. Die Top-3-Platzierten erhielten neben Urkunden und Gutscheinen außerdem ein fixes Ticket für die Teilnahme am „Junior Sales Champion International“, der im November ebenfalls in Salzburg veranstaltet wird.

„Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben hervorragende Leistungen gezeigt und das Rennen war sehr knapp. Ich bin daher überzeugt, dass alle von ihnen eine große Bereicherung für den heimischen Handel sind, und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute“, so Handelsobmann Trefelik abschließend. (PWK349/DFS)

