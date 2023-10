Nina Proll und Artur Worseg zu Gast bei „Vera“

Am 13. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - „Vera“ begrüßt am Freitag, dem 13. Oktober 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow Schauspielerin Nina Proll und Schönheits-Arzt Artur Worseg.

Schauspiel-Star Nina Proll erzählt im Gespräch mit Vera Russwurm über das Prickeln und die Erotik im gemeinsamen Spiel vor Publikum mit Ehemann Gregor Bloéb bei ihrer sehr persönlichen Interpretation von Arthur Schnitzlers „Reigen“. Außerdem wird sie sich in „Vera“ selbst am Klavier begleiten, bei einer Nummer aus ihrem Solo-Programm „Kann denn Liebe Sünde sein“.

Artur Worseg, Unfall- und Schönheitschirurg, erklärt, weshalb er sich trotz seiner Auslastung als Arzt und Gutachter zu einem Studium der Rechtsmedizin entschlossen hat. „Seit 2010 sind die Klagen enorm gestiegen. Rund zehn Prozent der Patientinnen sind nach einem Eingriff unzufrieden.“ Die Reaktionen gehen bis hin zu zivilrechtlichen Klagen auf Entschädigung und Schmerzengeld. Grund für die steigende Unzufriedenheit nach diversen Eingriffen sei auch, „dass sich mittlerweile 60 Prozent der Frauen dem Schönheitswahn unterwerfen“, so Worseg.

