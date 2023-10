Mit der Region im Namen zum österreichweiten Erfolg

Die RegionalMedien Austria erreichen 2,898 Mio. Leser/innen* im ganzen Land

Wien (OTS) - Mit einer nationalen Print-Reichweite von 37,7 Prozent* unterstreichen die RegionalMedien Austria ihre hohe Relevanz am heimischen Medienmarkt.

Regionale News aus erster Hand: Im Zuge der heute veröffentlichten Daten der Reichweitenstudie Media-Analyse erreichen die Medien der RegionalMedien Austria gesamt 2,898 Mio. Leserinnen und Leser* in ganz Österreich. „Wir sind eine wichtige Größe am heimischen Medienmarkt. Unsere Medien, allen voran unsere lokalen Wochenzeitungen, sind eine relevante Nachrichtenquelle für die Menschen im ganzen Land. Mit unserer geballten Kraft in allen Bundesländern heben wir unsere Stärke noch mehr hervor. Die 2,898 Millionen Leserinnen und Leser* sprechen für sich“, kommentiert Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria, die aktuellen Werte.

Höchstes Vertrauen in regionale Nachrichten.

Die RegionalMedien Austria sind mit ihren 128 lokalen Wochenzeitungen in allen Bezirken Österreichs vertreten. „Auch wenn wir unsere News auf allen Kanälen topaktuell liefern, Print und somit unsere Printprodukte sind weiterhin von hoher Bedeutung. Das Bedürfnis nach gedruckten Nachrichten ist nach wie vor da und wir sind stolz darauf, dass unsere Leserinnen und Leser uns so hohes Vertrauen entgegenbringen“, argumentiert Gerhard Fontan den Erfolg des nationalen Medienhauses. Die lokalen Zeitungsausgaben werden wöchentlich an nahezu alle Haushalte in ganz Österreich zugestellt.

*Quelle: MA 2022/23 (Erhebungszeitraum 07/2022-06/2023). Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe von RegionalMedien Austria gesamt in Österreich 14plus, Schwankungsbreite ±0,8%. RegionalMedien Austria gesamt (wöchentlich, kostenlos): BezirksBlätter in Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol; Woche in Kärnten, Steiermark; BezirksZeitung in Wien; Kooperationspartner: BezirksRundSchau in Oberösterreich, RegionalZeitungen in Vorarlberg.

